В челябинском ЗАТО брали взятки за приемку ремонта дорог

В ЗАТО Озерск Челябинской области инженер управления капстроительства получил взятку за приемку работ по благоустройству улично-дорожных сетей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, под суд пойдет посредник, передававший деньги.
«Завершено расследование уголовных дел в отношении технического директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). В апреле прошлого года обвиняемый выступил посредником в передаче взятки в виде 220 тысяч рублей ведущему инженеру отдела капитального строительства Муниципального казенного учреждения „Управление капитального строительства Озерского городского округа“ в целях осуществления беспрепятственной приемки выполненных работ, а также подписания актов выполненных работ по муниципальным контрактам по благоустройству улично-дорожных сетей», — сообщили в пресс-службе.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд. Уголовное дело в отношении взяткополучателя уже рассматривается в суде.
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