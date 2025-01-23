23 января 2025

Челябинская модель Шейк публично поздравила маму с днем рождения. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Шейк поздравила маму одним предложением
Шейк поздравила маму одним предложением Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска (Челябинская область), публично поздравила свою маму с днем рождения. Шейк опубликовала в соцсети фотографию из семейного архива.

«Happy bday mamochka», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Послание модель дополнила смайликами красных сердец.

Ранее манекенщица поздравляла свою маму с Днем матери. Стоит отметить, что Шейк регулярно выкладывает архивные снимки и часто публично поздравляет близких.

Шейк (справа) поделилась фотографией с мамой (слева) из детства
Шейк (справа) поделилась фотографией с мамой (слева) из детства
Фото:

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска (Челябинская область), публично поздравила свою маму с днем рождения. Шейк опубликовала в соцсети фотографию из семейного архива. «Happy bday mamochka», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Послание модель дополнила смайликами красных сердец. Ранее манекенщица поздравляла свою маму с Днем матери. Стоит отметить, что Шейк регулярно выкладывает архивные снимки и часто публично поздравляет близких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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