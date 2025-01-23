Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска (Челябинская область), публично поздравила свою маму с днем рождения. Шейк опубликовала в соцсети фотографию из семейного архива.
«Happy bday mamochka», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Послание модель дополнила смайликами красных сердец.
Ранее манекенщица поздравляла свою маму с Днем матери. Стоит отметить, что Шейк регулярно выкладывает архивные снимки и часто публично поздравляет близких.
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