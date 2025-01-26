26 января 2025
25 января 2025

Суд повторно рассмотрит дело о продаже пермского завода Дзержинского

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело вернули в первую инстанцию на рассмотрение
Дело вернули в первую инстанцию на рассмотрение Фото:

Минпромторг РФ продолжает оспаривать продажу пермского «Машиностроительного завода имени Дзержинского». В 2023 году предприятие пыталось купить ООО «ПСК „Спецпроектстрой“.

«Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию заявление Минпромторга РФ. В нем министерство оспаривало сделку по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“, — пишет „Коммерсант Прикамье“.

Министерство требует аннулировать сделку по продаже пермского завода, потому что у «Спецпроектстроя» на момент покупки не было допуска к работе с секретными данными. Но Арбитражный суд Пермского края и апелляция не увидели нарушение закона. Несмотря на это Минпромторг расторг сделку. Были объявлены новые торги, на которых завод имени Дзержинского купило АО «НПО „Курганприбор“.

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Минпромторг РФ продолжает оспаривать продажу пермского «Машиностроительного завода имени Дзержинского». В 2023 году предприятие пыталось купить ООО «ПСК „Спецпроектстрой“. «Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию заявление Минпромторга РФ. В нем министерство оспаривало сделку по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“, — пишет „Коммерсант Прикамье“. Министерство требует аннулировать сделку по продаже пермского завода, потому что у «Спецпроектстроя» на момент покупки не было допуска к работе с секретными данными. Но Арбитражный суд Пермского края и апелляция не увидели нарушение закона. Несмотря на это Минпромторг расторг сделку. Были объявлены новые торги, на которых завод имени Дзержинского купило АО «НПО „Курганприбор“.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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