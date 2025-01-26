Суд повторно рассмотрит дело о продаже пермского завода Дзержинского

Минпромторг РФ продолжает оспаривать продажу пермского «Машиностроительного завода имени Дзержинского». В 2023 году предприятие пыталось купить ООО «ПСК „Спецпроектстрой“.
«Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию заявление Минпромторга РФ. В нем министерство оспаривало сделку по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“, — пишет „Коммерсант Прикамье“.
Министерство требует аннулировать сделку по продаже пермского завода, потому что у «Спецпроектстроя» на момент покупки не было допуска к работе с секретными данными. Но Арбитражный суд Пермского края и апелляция не увидели нарушение закона. Несмотря на это Минпромторг расторг сделку. Были объявлены новые торги, на которых завод имени Дзержинского купило АО «НПО „Курганприбор“.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!