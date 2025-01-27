Губернатор Текслер проинспектировал возведение футбольного манежа в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер уточнил, что манеж заработает полностью в 2026 году
Текслер уточнил, что манеж заработает полностью в 2026 году Фото:

В Калининском районе Челябинска завершается один из этапов строительства крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Подрядчик проекта уточнил, что возведение будет закончено к декабрю. Работы проинспектировал губернатор региона Алексей Текслер и мэр Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Важно отметить, что работы по строительству футбольно-легкоатлетического завершатся к концу года. На полную мощь он заработает в 2026 году. Я уверен, что этот объект станет изюминкой Челябинска, и всего нашего региона. Объект уникальный, а самое главное, конечно, что здесь будут заниматься спортом наши дети», — заявил Текслер.

Кроме того, губернатор подчеркнул важность создания условий для занятий спортом в регионе, особенно для молодежи. Манеж позволит проводить соревнования и тренировки в комфортных условиях, в любое время года. Текслер также уточнил, что спортивный комплекс такого масштаба будет первым в России.

Ранее 3 июля 2024 года произошел обвал каркасных перекрытий этого объекта. В результате происшествия никто не пострадал, но один из рабочих застрял на высоте. В момент обрушения мужчина монтировал фермы, чтобы эвакуировать строителя, подогнали автовышку. Сразу после инцидента на объекте начали демонтаж поврежденной конструкции. 11 июля, из-за штормового предупреждения было принято решение о принудительном демонтаже части конструкций.

Решение о строительстве манежа «Арена Челябинск» было принято в ноябре 2022 года. Возведение начали весной 2023 года.

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В Калининском районе Челябинска завершается один из этапов строительства крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Подрядчик проекта уточнил, что возведение будет закончено к декабрю. Работы проинспектировал губернатор региона Алексей Текслер и мэр Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Важно отметить, что работы по строительству футбольно-легкоатлетического завершатся к концу года. На полную мощь он заработает в 2026 году. Я уверен, что этот объект станет изюминкой Челябинска, и всего нашего региона. Объект уникальный, а самое главное, конечно, что здесь будут заниматься спортом наши дети», — заявил Текслер. Кроме того, губернатор подчеркнул важность создания условий для занятий спортом в регионе, особенно для молодежи. Манеж позволит проводить соревнования и тренировки в комфортных условиях, в любое время года. Текслер также уточнил, что спортивный комплекс такого масштаба будет первым в России. Ранее 3 июля 2024 года произошел обвал каркасных перекрытий этого объекта. В результате происшествия никто не пострадал, но один из рабочих застрял на высоте. В момент обрушения мужчина монтировал фермы, чтобы эвакуировать строителя, подогнали автовышку. Сразу после инцидента на объекте начали демонтаж поврежденной конструкции. 11 июля, из-за штормового предупреждения было принято решение о принудительном демонтаже части конструкций. Решение о строительстве манежа «Арена Челябинск» было принято в ноябре 2022 года. Возведение начали весной 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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