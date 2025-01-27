27 января 2025

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки
Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки Фото:

Штормовое предупреждение, объявленное в Челябинской области на 28 января, продлили еще минимум на сутки. В регионе 29 января вновь ожидается сильный снег и гололедица от наката, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

«Штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. 29 января в большинстве районов Челябинской области сохраняется снег, мокрый снег, ночью в горах до сильного, слабые метели, на дорогах гололедица от наката», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

В Челябинской области уже с 28 января наблюдаются сложные погодные условия, включая снег, мокрый снег и гололедицу, особенно в северной части региона и в горных районах. Из-за продолжающейся непогоды, которая привела к ухудшению дорожных условий, было объявлено штормовое предупреждение. Глава Челябинска Алексей Лошкин призвал к строгому контролю за уборкой снега и работой транспорта в связи с прогнозируемым усилением снегопадов на неделе с 27 января по 2 февраля.

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Штормовое предупреждение, объявленное в Челябинской области на 28 января, продлили еще минимум на сутки. В регионе 29 января вновь ожидается сильный снег и гололедица от наката, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».  «Штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. 29 января в большинстве районов Челябинской области сохраняется снег, мокрый снег, ночью в горах до сильного, слабые метели, на дорогах гололедица от наката», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  В Челябинской области уже с 28 января наблюдаются сложные погодные условия, включая снег, мокрый снег и гололедицу, особенно в северной части региона и в горных районах. Из-за продолжающейся непогоды, которая привела к ухудшению дорожных условий, было объявлено штормовое предупреждение. Глава Челябинска Алексей Лошкин призвал к строгому контролю за уборкой снега и работой транспорта в связи с прогнозируемым усилением снегопадов на неделе с 27 января по 2 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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