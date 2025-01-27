Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки

Штормовое предупреждение, объявленное в Челябинской области на 28 января, продлили еще минимум на сутки. В регионе 29 января вновь ожидается сильный снег и гололедица от наката, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. 29 января в большинстве районов Челябинской области сохраняется снег, мокрый снег, ночью в горах до сильного, слабые метели, на дорогах гололедица от наката», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В Челябинской области уже с 28 января наблюдаются сложные погодные условия, включая снег, мокрый снег и гололедицу, особенно в северной части региона и в горных районах. Из-за продолжающейся непогоды, которая привела к ухудшению дорожных условий, было объявлено штормовое предупреждение. Глава Челябинска Алексей Лошкин призвал к строгому контролю за уборкой снега и работой транспорта в связи с прогнозируемым усилением снегопадов на неделе с 27 января по 2 февраля.
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