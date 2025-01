Как на Западе отреагировали на гениальную нейросеть DeepSeek от друга России

Bloomberg: 500 богатейших людей мира потеряли $108 млрд из-за нейросети DeepSeek

28 января 2025 в 16:42 Размер текста - 17 +

Deepseek вызвала убытки многих технологических и энергетических компаний США Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press Deepseek — новая нейросеть от одноименной китайской компании. В первые дни после запуска эта нейросеть стала конкурентом для уже известного западного искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT. Сообщения о ее дешевизне и конкурентноспособности привели к падению акций ведущих технологических и энергетических компаний США, таких как Oracle, Nvidia и Vistra Corp. Богатейшие люди потеряли миллиарды из-за распродажи акций. Аналитики предрекают изменение ны рынке нейросетей США. О том, какую реакцию на Западе вызвал новый ИИ из Китая — в материале URA.RU. Убытки миллиардеров После выпуска Deepseek упали акции крупных западных технологических компаний. Из-за этого многие миллиардеры, вложившиеся в эти компании, потеряли миллиарды долларов. По индексу миллиардеров Bloomberg, на который ссылается издание argaam, 500 богатейших людей мира потеряли в совокупности 108 миллиардов долларов из-за нестабильности на рынке. Как сообщает издание, рост популярности приложения DeepSeek с искусственным интеллектом застал врасплох инвесторов с Уолл-стрит и лидеров Кремниевой долины. Хуанг потерял 20,1 миллиард долларов из-за новой китайской нейросети Фото: IMAGO/Jameson_Wu / Global Look Press Так, больше всего пострадал Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, одной из крупнейших в США корпораций по разработке ПО. Его состояние сократилось на 22,6 миллиардов долларов, то есть на 12%. Дженсен Хуанг, гендиректор американской технологической компании Nvidia, деятельность которой в последние годы основывается на ИИ, потерял 20,1 миллиард долларов — 20% своего состояния. Основатель и председатель совета директоров другой технологической компании, Dell Technologies, выпускающей компоненты для ПК, Майкл Делл, понес убытки в 13 миллиардов. А основатель криптовалютной биржи Behance потерял почти 12 миллиардов. Убытки Nvidia и других компаний Акции компании упали на 17% до уровня в 118,58 доллара. Это привело к потере рыночной капитализации в 600 миллиардов долларов, сообщает издание readwrite. Это стало самым низким падением акций компании со времен пандемии Covid-19. Акции других компаний — Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer, упали как минимум на 8,7%. Акции компании Broadcom, пользующейся в последние годы бумом ИИ, упали на 17%, компания потеряла 200 миллиардов долларов. Акции компании Oracle, частично принадлежащей президенту США Дональду Трампу, упали на 14%. Nvidia потеряла более 118 миллиардов долларов из-за Deepseek Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press Это связано с масштабными изменениями в технологическом секторе США из-за опасений по поводу дешевого конкурента ChatGPT, отметили в издании. Деятельность компании Nvidia долгое время основывалась на производстве чипов, которые используются в США для функционирования местных ИИ. Рекламные кампаниии Nvidia гласили, что для развития нейросетей требуется большое количество чипов. Крупнейшие американские корпорации — Google, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Amazon и другие, вкладывали миллиарды в свои модели ИИ и чипы для них. А Deepseek, которой хватает и небольшого количества чипов, как оказалось, может работать сравнимо с ChatGPT. Энергетический рынок США Одного дня торгов хватило Deepseek, чтобы прерывать годовую тенденцию роста на энергетическом рынке США. Рост этот основывался на спросе на электроэнергию для нейросетей. Об этом сообщает Bloomberg. Китайский ИИ потребляет меньше электроэнергии, чем нейросети таких компаний, как OpenAI, Alphabet Inc. и Microsoft Corp., которые в последнее время начали искать новые источники энергии, в частности, на атомных электростанциях. В издании отмечается со ссылкой на аналитиков из американского банка Jefferies, что Deepseek поставил под сомнение прогнозы значительного на электроэнергию в США. По сделанным ранее прогнозам на долю ИИ должно было приходиться около 75% общего спроса на электроэнергию в США до 2035 года. Ожидания от того, что сделок в сфере энергетики теперь станет меньше, привели к распродаже акций крупных энергетических компаний США. Об этом заявил управляющий директор компании по аналитике рынка энергетики Americas Equity Research Жюльен Дюмулен-Смит в беседе с изданием. В частности, упали акции таких энергетических компаний США, как Vistra Corp. (на рекордные 28%), а Constellation Energy Corp. (на 21%). Прогнозы В издании The Christian Science Monitor заявили, что Deepseek бросает вызов инвестиционным стратегиям и представлениям о том, какой опыт необходим для успеха в сфере искусственного интеллекта. Итогом этого может стать резкое сокращение игроков в области ИИ на рынке США. Компании США могут взять код из Deepseek и улучшить свои модели ИИ, считают аналитики Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press В издании приводятся заявления аналитиков о том, что успех Deepseek обусловлен не только реальностью, но и «шумихой, раздутой Пекином». При этом аналитики описали китайскую нейросеть как «настоящее достижение», «ноу-хау», «нейросеть, использующая менее мощные компьютерные чипы и при этом выдающая ответы, не уступающие дорогим американским моделям». Deepseek, по словам американским аналитиков, основывается на нейросетях, разработанных в США, поэтому никогда не сможет выйти вперед. Эксперты отмечают, что разработка Китаем дешевого аналога ИИ из Штатов якобы обусловлена тем, что их бывший президент Джо Байден ввел санкции на ввоз в КНР современных чипов. Также аналитики добавили, что всеобщий доступ к Deepseek позволит американским компаниям своровать китайский код для упрощения и улучшения своих собственных ИИ. Мнение брокерских компаний США В американской брокерской компании Bernstein заявили, что разрабокта Deepseek стоимостью в пять миллионов долларов не соотвествует действительности. В эту сумму, по их словам, входит только гипотетическая стоимость аренды графических процессоров для обучения нейросети. При этом в эту сумму не включены значительные затраты на предварительные исследования, разработку и другие нераскрытые ресурсы, используемые при создании Deepseek. Данные Bernstein передает The Economic Times. Аналитики из брокерской компании UBS считают, что успех китайской нейросети только ускорят внедрение ИИ в различных отраслях. Они привели в пример индустрию мобильных телефонов, где, по их словам, появление дешевых смартфонов из Китая не заняли первенство на рынке, которое сохранилось за американскими лидерами. Также в компании сообщили, что в США сейчас много внимания уделяется разработке нейросетей с аудио- и видеоконтентом. Deepseeek же таких возможностей пока не предоставляет. Стармер заявил об использовании ИИ в управлении государством на фоне успеха Deepseek Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews / Keystone Press Agency / Global Look Press Мнение правительства Великобритании По мнению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, развитие ИИ позволит использовать его в государственной деятельности и сократить расходы на управление, сэкономив на оплате труда сотрудников. Об этом Стармер заявил в связи с сообщениями о низкой стоимости модели Deepseek, его слова передает Financial Times. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Deepseek — новая нейросеть от одноименной китайской компании. В первые дни после запуска эта нейросеть стала конкурентом для уже известного западного искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT. Сообщения о ее дешевизне и конкурентноспособности привели к падению акций ведущих технологических и энергетических компаний США, таких как Oracle, Nvidia и Vistra Corp. Богатейшие люди потеряли миллиарды из-за распродажи акций. Аналитики предрекают изменение ны рынке нейросетей США. О том, какую реакцию на Западе вызвал новый ИИ из Китая — в материале URA.RU. Убытки миллиардеров После выпуска Deepseek упали акции крупных западных технологических компаний. Из-за этого многие миллиардеры, вложившиеся в эти компании, потеряли миллиарды долларов. По индексу миллиардеров Bloomberg, на который ссылается издание argaam, 500 богатейших людей мира потеряли в совокупности 108 миллиардов долларов из-за нестабильности на рынке. Как сообщает издание, рост популярности приложения DeepSeek с искусственным интеллектом застал врасплох инвесторов с Уолл-стрит и лидеров Кремниевой долины. Так, больше всего пострадал Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, одной из крупнейших в США корпораций по разработке ПО. Его состояние сократилось на 22,6 миллиардов долларов, то есть на 12%. Дженсен Хуанг, гендиректор американской технологической компании Nvidia, деятельность которой в последние годы основывается на ИИ, потерял 20,1 миллиард долларов — 20% своего состояния. Основатель и председатель совета директоров другой технологической компании, Dell Technologies, выпускающей компоненты для ПК, Майкл Делл, понес убытки в 13 миллиардов. А основатель криптовалютной биржи Behance потерял почти 12 миллиардов. Убытки Nvidia и других компаний Акции компании упали на 17% до уровня в 118,58 доллара. Это привело к потере рыночной капитализации в 600 миллиардов долларов, сообщает издание readwrite. Это стало самым низким падением акций компании со времен пандемии Covid-19. Акции других компаний — Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer, упали как минимум на 8,7%. Акции компании Broadcom, пользующейся в последние годы бумом ИИ, упали на 17%, компания потеряла 200 миллиардов долларов. Акции компании Oracle, частично принадлежащей президенту США Дональду Трампу, упали на 14%. Это связано с масштабными изменениями в технологическом секторе США из-за опасений по поводу дешевого конкурента ChatGPT, отметили в издании. Деятельность компании Nvidia долгое время основывалась на производстве чипов, которые используются в США для функционирования местных ИИ. Рекламные кампаниии Nvidia гласили, что для развития нейросетей требуется большое количество чипов. Крупнейшие американские корпорации — Google, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Amazon и другие, вкладывали миллиарды в свои модели ИИ и чипы для них. А Deepseek, которой хватает и небольшого количества чипов, как оказалось, может работать сравнимо с ChatGPT. Энергетический рынок США Одного дня торгов хватило Deepseek, чтобы прерывать годовую тенденцию роста на энергетическом рынке США. Рост этот основывался на спросе на электроэнергию для нейросетей. Об этом сообщает Bloomberg. Китайский ИИ потребляет меньше электроэнергии, чем нейросети таких компаний, как OpenAI, Alphabet Inc. и Microsoft Corp., которые в последнее время начали искать новые источники энергии, в частности, на атомных электростанциях. В издании отмечается со ссылкой на аналитиков из американского банка Jefferies, что Deepseek поставил под сомнение прогнозы значительного на электроэнергию в США. По сделанным ранее прогнозам на долю ИИ должно было приходиться около 75% общего спроса на электроэнергию в США до 2035 года. Ожидания от того, что сделок в сфере энергетики теперь станет меньше, привели к распродаже акций крупных энергетических компаний США. Об этом заявил управляющий директор компании по аналитике рынка энергетики Americas Equity Research Жюльен Дюмулен-Смит в беседе с изданием. В частности, упали акции таких энергетических компаний США, как Vistra Corp. (на рекордные 28%), а Constellation Energy Corp. (на 21%). Прогнозы В издании The Christian Science Monitor заявили, что Deepseek бросает вызов инвестиционным стратегиям и представлениям о том, какой опыт необходим для успеха в сфере искусственного интеллекта. Итогом этого может стать резкое сокращение игроков в области ИИ на рынке США. В издании приводятся заявления аналитиков о том, что успех Deepseek обусловлен не только реальностью, но и «шумихой, раздутой Пекином». При этом аналитики описали китайскую нейросеть как «настоящее достижение», «ноу-хау», «нейросеть, использующая менее мощные компьютерные чипы и при этом выдающая ответы, не уступающие дорогим американским моделям». Deepseek, по словам американским аналитиков, основывается на нейросетях, разработанных в США, поэтому никогда не сможет выйти вперед. Эксперты отмечают, что разработка Китаем дешевого аналога ИИ из Штатов якобы обусловлена тем, что их бывший президент Джо Байден ввел санкции на ввоз в КНР современных чипов. Также аналитики добавили, что всеобщий доступ к Deepseek позволит американским компаниям своровать китайский код для упрощения и улучшения своих собственных ИИ. Мнение брокерских компаний США В американской брокерской компании Bernstein заявили, что разрабокта Deepseek стоимостью в пять миллионов долларов не соотвествует действительности. В эту сумму, по их словам, входит только гипотетическая стоимость аренды графических процессоров для обучения нейросети. При этом в эту сумму не включены значительные затраты на предварительные исследования, разработку и другие нераскрытые ресурсы, используемые при создании Deepseek. Данные Bernstein передает The Economic Times. Аналитики из брокерской компании UBS считают, что успех китайской нейросети только ускорят внедрение ИИ в различных отраслях. Они привели в пример индустрию мобильных телефонов, где, по их словам, появление дешевых смартфонов из Китая не заняли первенство на рынке, которое сохранилось за американскими лидерами. Также в компании сообщили, что в США сейчас много внимания уделяется разработке нейросетей с аудио- и видеоконтентом. Deepseeek же таких возможностей пока не предоставляет. Мнение правительства Великобритании По мнению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, развитие ИИ позволит использовать его в государственной деятельности и сократить расходы на управление, сэкономив на оплате труда сотрудников. Об этом Стармер заявил в связи с сообщениями о низкой стоимости модели Deepseek, его слова передает Financial Times.