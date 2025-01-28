28 января 2025

Челябинский депутат занялся рекламой тайских спа-салонов и обидел киргизов. Скрин

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Павел Жолобов был претендентом на кресло мэра Челябинска
Павел Жолобов был претендентом на кресло мэра Челябинска Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Павел Жолобов прорекламировал тайский спа-салон. Пост с комплиментарными словами о салоне Жолобов разместил с своем telegram-канале.

«Ох, ну я всем рекомендую его посетить — красиво, удобно, уютно очень, но главное профессионализм мастеров! Настоящие тайцы, а не киргизы (которые правда не понимают русский, но это и не надо) и промяли, и прогрели, и чаем угостили. Какой-то прям глубокий двухчасовой релакс. Еще и без детей», — написал депутат.

Жолобов добавил, что сертификаты на посещение салона ему подарили знакомые. Заведение народный избранник посетил в компании супруги.

Жолобов в заксобрании представляет партию «Справедливая Россия — за Правду». В ноябре 2024 года выдвигался в мэры Челябинска, однако стать главой областного центра ему не удалось

Павел Жолобов пришел в восторг от массажа
Павел Жолобов пришел в восторг от массажа
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Депутат заксобрания Челябинской области Павел Жолобов прорекламировал тайский спа-салон. Пост с комплиментарными словами о салоне Жолобов разместил с своем telegram-канале. «Ох, ну я всем рекомендую его посетить — красиво, удобно, уютно очень, но главное профессионализм мастеров! Настоящие тайцы, а не киргизы (которые правда не понимают русский, но это и не надо) и промяли, и прогрели, и чаем угостили. Какой-то прям глубокий двухчасовой релакс. Еще и без детей», — написал депутат. Жолобов добавил, что сертификаты на посещение салона ему подарили знакомые. Заведение народный избранник посетил в компании супруги. Жолобов в заксобрании представляет партию «Справедливая Россия — за Правду». В ноябре 2024 года выдвигался в мэры Челябинска, однако стать главой областного центра ему не удалось. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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