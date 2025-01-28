Депутат заксобрания Челябинской области Павел Жолобов прорекламировал тайский спа-салон. Пост с комплиментарными словами о салоне Жолобов разместил с своем telegram-канале.
«Ох, ну я всем рекомендую его посетить — красиво, удобно, уютно очень, но главное профессионализм мастеров! Настоящие тайцы, а не киргизы (которые правда не понимают русский, но это и не надо) и промяли, и прогрели, и чаем угостили. Какой-то прям глубокий двухчасовой релакс. Еще и без детей», — написал депутат.
Жолобов добавил, что сертификаты на посещение салона ему подарили знакомые. Заведение народный избранник посетил в компании супруги.
Жолобов в заксобрании представляет партию «Справедливая Россия — за Правду». В ноябре 2024 года выдвигался в мэры Челябинска, однако стать главой областного центра ему не удалось.
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