28 января 2025

Пермские судовладельцы открыли бронирование аренды теплоходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Забронировать теплоход в Перми можно уже в январе
Забронировать теплоход в Перми можно уже в январе Фото:

В Перми туристические компании, владеющие теплоходами, начали принимать заявки на аренду судов. Прокатиться по Каме, конечно, можно будет только летом, но забронировать корабль можно уже сейчас.

В аренду, судя по странице одной из туркомпаний в соцсети «ВКонтакте», можно взять теплоходы «Алмаз», «Москва-42» и «Москва-210», которые вмещают от 150 до 210 пассажиров. За один час прогулки придется выложить от 25 до 35 тысяч рублей.

Навигация по Каме в Перми начинается обычно в самом конце апреля — начале мая. Закрывается сезон речных прогулок во второй половине сентября.

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В Перми туристические компании, владеющие теплоходами, начали принимать заявки на аренду судов. Прокатиться по Каме, конечно, можно будет только летом, но забронировать корабль можно уже сейчас. В аренду, судя по странице одной из туркомпаний в соцсети «ВКонтакте», можно взять теплоходы «Алмаз», «Москва-42» и «Москва-210», которые вмещают от 150 до 210 пассажиров. За один час прогулки придется выложить от 25 до 35 тысяч рублей. Навигация по Каме в Перми начинается обычно в самом конце апреля — начале мая. Закрывается сезон речных прогулок во второй половине сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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