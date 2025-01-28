Пермские судовладельцы открыли бронирование аренды теплоходов

Забронировать теплоход в Перми можно уже в январе
В Перми туристические компании, владеющие теплоходами, начали принимать заявки на аренду судов. Прокатиться по Каме, конечно, можно будет только летом, но забронировать корабль можно уже сейчас.
В аренду, судя по странице одной из туркомпаний в соцсети «ВКонтакте», можно взять теплоходы «Алмаз», «Москва-42» и «Москва-210», которые вмещают от 150 до 210 пассажиров. За один час прогулки придется выложить от 25 до 35 тысяч рублей.
Навигация по Каме в Перми начинается обычно в самом конце апреля — начале мая. Закрывается сезон речных прогулок во второй половине сентября.
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