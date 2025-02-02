02 февраля 2025
01 февраля 2025

«Трактор» в Челябинске с трудом обыграл «Сочи» со счетом 3:2

© Служба новостей «URA.RU»
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«Трактор» начал домашнюю серию с победы над «Сочи»
«Трактор» начал домашнюю серию с победы над «Сочи» Фото:

Хоккеисты челябинского «Трактора» в первом домашнем матче 2 февраля встретились с командой «Сочи», которая в текущем сезоне занимает последнее место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. Несмотря на статус явного фаворита, челябинцам пришлось изрядно попотеть, чтобы вырвать в овертайме победу, передает корреспондент URA.RU

«Основное время матча не выявило победителя, и судьба встречи решалась в овертайме. Форвард „Трактора“ Андрей Светлаков не стал затягивать с развязкой и уже через 31 секунду дополнительного периода эффектно реализовал контратаку, установив окончательный счет 3:2 в пользу хозяев льда», — передает корреспондент URA.RU. 

В пресс-службе ХК «Трактор» отметили, что команда завершает эту неделю победой. Впереди подопечных Бенуа Гру ждет новое испытание — домашние матчи против принципиального соперника, магнитогорского «Металлурга». Первый матч против «Металлурга» состоится 5 февраля на челябинской арене. 

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Хоккеисты челябинского «Трактора» в первом домашнем матче 2 февраля встретились с командой «Сочи», которая в текущем сезоне занимает последнее место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. Несмотря на статус явного фаворита, челябинцам пришлось изрядно попотеть, чтобы вырвать в овертайме победу, передает корреспондент URA.RU «Основное время матча не выявило победителя, и судьба встречи решалась в овертайме. Форвард „Трактора“ Андрей Светлаков не стал затягивать с развязкой и уже через 31 секунду дополнительного периода эффектно реализовал контратаку, установив окончательный счет 3:2 в пользу хозяев льда», — передает корреспондент URA.RU.  В пресс-службе ХК «Трактор» отметили, что команда завершает эту неделю победой. Впереди подопечных Бенуа Гру ждет новое испытание — домашние матчи против принципиального соперника, магнитогорского «Металлурга». Первый матч против «Металлурга» состоится 5 февраля на челябинской арене. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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