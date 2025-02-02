«Трактор» в Челябинске с трудом обыграл «Сочи» со счетом 3:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» в первом домашнем матче 2 февраля встретились с командой «Сочи», которая в текущем сезоне занимает последнее место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. Несмотря на статус явного фаворита, челябинцам пришлось изрядно попотеть, чтобы вырвать в овертайме победу, передает корреспондент URA.RU
«Основное время матча не выявило победителя, и судьба встречи решалась в овертайме. Форвард „Трактора“ Андрей Светлаков не стал затягивать с развязкой и уже через 31 секунду дополнительного периода эффектно реализовал контратаку, установив окончательный счет 3:2 в пользу хозяев льда», — передает корреспондент URA.RU.
В пресс-службе ХК «Трактор» отметили, что команда завершает эту неделю победой. Впереди подопечных Бенуа Гру ждет новое испытание — домашние матчи против принципиального соперника, магнитогорского «Металлурга». Первый матч против «Металлурга» состоится 5 февраля на челябинской арене.
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