В московском Subway обнаружили кишечную палочку и опарыши

© Служба новостей «URA.RU»
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В московском Subway выявлены антисанитарные условия
В московском Subway выявлены антисанитарные условия Фото:

В московском Subway выявлено присутствие кишечной палочки в одном из блюд. Кроме того, в салате обнаружены опарыши.

«Кишечную палочку обнаружили в блюде одной известной сети быстрого питания», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что также были найдены опарыши в салате, тараканы на кухне.

Кроме того, выявлены антисанитарные условия и просроченные продукты. Отмечается, что все эти нарушения были найдены с помощью тайного агента.

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В московском Subway выявлено присутствие кишечной палочки в одном из блюд. Кроме того, в салате обнаружены опарыши. «Кишечную палочку обнаружили в блюде одной известной сети быстрого питания», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что также были найдены опарыши в салате, тараканы на кухне. Кроме того, выявлены антисанитарные условия и просроченные продукты. Отмечается, что все эти нарушения были найдены с помощью тайного агента. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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