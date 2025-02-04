В московском Subway обнаружили кишечную палочку и опарыши

В московском Subway выявлено присутствие кишечной палочки в одном из блюд. Кроме того, в салате обнаружены опарыши.
«Кишечную палочку обнаружили в блюде одной известной сети быстрого питания», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что также были найдены опарыши в салате, тараканы на кухне.
Кроме того, выявлены антисанитарные условия и просроченные продукты. Отмечается, что все эти нарушения были найдены с помощью тайного агента.
URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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