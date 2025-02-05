05 февраля 2025

Хотел продать: житель ХМАО украл баян у подруги

Полиция завела уголовное дело на вартовчанина, укравшего баян у подруги
© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин обманом забрал у подруги баян, чтобы его продать
Вартовчанин обманом забрал у подруги баян, чтобы его продать Фото:

В ХМАО полицейские задержали вартовчанина, которого подозревают в краже баяна у знакомой. Он хотел продать музыкальный инструмент ради собственной выгоды. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — следует из сообщения. Вартовчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества.

По версии силовиков, фигурант заприметил баян в гостях у знакомой. Он ввел хозяйку в заблуждение, якобы у него есть знакомый, который занимается настройками музыкальных инструментов. Так вартовчанин убедил подругу отдать ему баян. «Однако он намеревался продать баян, а вырученными деньгами распорядиться по своему усмотрению. Но, не найдя потенциальных покупателей, оставил его себе», — добавили в полиции. Баян хозяйке вернут после следствия.

Ранее URA.RU рассказывало про двух югорчан, которые получили сроки за кражу ограждений с кладбищ. Они хотели сдать оградки в пункт приема металлолома.

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В ХМАО полицейские задержали вартовчанина, которого подозревают в краже баяна у знакомой. Он хотел продать музыкальный инструмент ради собственной выгоды. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — следует из сообщения. Вартовчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества. По версии силовиков, фигурант заприметил баян в гостях у знакомой. Он ввел хозяйку в заблуждение, якобы у него есть знакомый, который занимается настройками музыкальных инструментов. Так вартовчанин убедил подругу отдать ему баян. «Однако он намеревался продать баян, а вырученными деньгами распорядиться по своему усмотрению. Но, не найдя потенциальных покупателей, оставил его себе», — добавили в полиции. Баян хозяйке вернут после следствия. Ранее URA.RU рассказывало про двух югорчан, которые получили сроки за кражу ограждений с кладбищ. Они хотели сдать оградки в пункт приема металлолома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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