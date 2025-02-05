Хотел продать: житель ХМАО украл баян у подруги

В ХМАО полицейские задержали вартовчанина, которого подозревают в краже баяна у знакомой. Он хотел продать музыкальный инструмент ради собственной выгоды. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — следует из сообщения. Вартовчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества.
По версии силовиков, фигурант заприметил баян в гостях у знакомой. Он ввел хозяйку в заблуждение, якобы у него есть знакомый, который занимается настройками музыкальных инструментов. Так вартовчанин убедил подругу отдать ему баян. «Однако он намеревался продать баян, а вырученными деньгами распорядиться по своему усмотрению. Но, не найдя потенциальных покупателей, оставил его себе», — добавили в полиции. Баян хозяйке вернут после следствия.
Ранее URA.RU рассказывало про двух югорчан, которые получили сроки за кражу ограждений с кладбищ. Они хотели сдать оградки в пункт приема металлолома.
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