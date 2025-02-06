06 февраля 2025

Арабское имя перестало быть самым популярным среди новорожденных в ХМАО

Самым популярным именем среди младенцев в ХМАО в 2025 году стало имя Артем
© Служба новостей «URA.RU»
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Самыми популярными именами для малышей стали Артем и Анна
Самыми популярными именами для малышей стали Артем и Анна Фото:

Имя Артем стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в ХМАО. Мухаммад, который долгое время держался на первом месте занял второе, сообщает портал ЗАГС.

«Мужские имена: Артем (32), Мухаммад (29), Александр (25), Михаил (23), Роман (20)», — сообщает портал. Среди женских имен самыми популярными стали Анна (27), Виктория (23), Марьям и Амина (21), София (19).

Ранее агентство писало что Мухаммад стало самым популярным именем за год среди новорожденных в ХМАО. В 2024 году так назвали 388 малышей.

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Имя Артем стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в ХМАО. Мухаммад, который долгое время держался на первом месте занял второе, сообщает портал ЗАГС. «Мужские имена: Артем (32), Мухаммад (29), Александр (25), Михаил (23), Роман (20)», — сообщает портал. Среди женских имен самыми популярными стали Анна (27), Виктория (23), Марьям и Амина (21), София (19). Ранее агентство писало что Мухаммад стало самым популярным именем за год среди новорожденных в ХМАО. В 2024 году так назвали 388 малышей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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