Арабское имя перестало быть самым популярным среди новорожденных в ХМАО

Самыми популярными именами для малышей стали Артем и Анна
Имя Артем стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в ХМАО. Мухаммад, который долгое время держался на первом месте занял второе, сообщает портал ЗАГС.
«Мужские имена: Артем (32), Мухаммад (29), Александр (25), Михаил (23), Роман (20)», — сообщает портал. Среди женских имен самыми популярными стали Анна (27), Виктория (23), Марьям и Амина (21), София (19).
Ранее агентство писало что Мухаммад стало самым популярным именем за год среди новорожденных в ХМАО. В 2024 году так назвали 388 малышей.
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