ФАС раскрыла картель на торгах по нацпроекту «Образование»

Выявлен картельный сговор на торгах в рамках нацпроекта «Образование». Участники заключили антиконкурентное соглашение для удержания цен на 32 торгах в ряде российских регионов. ОБ этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Организации заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торгах на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей», — говорится в сообщении официального telegram-канала ФАС. Там добавили, что это произошло на торгах в рамках нацпроекта «Образование».
Установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства у ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя. Организации заключили соглашение касающееся поставки учебного и компьютерного оборудования. Общая сумма госконтрактов составила 276 712 555 рублей, участникам картеля могут грозить административные штрафы, заключили в ФАС.
Нацпроект «Образование» направлен на создание современной образовательной среды для детей и молодежи в России. Его цели включают повышение конкурентоспособности российского образования для вхождения страны в число десяти ведущих мировых стран по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов России.
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