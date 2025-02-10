В Екатеринбурге началась запись в детские лагеря

В Екатеринбурге стартовала запись детей в оздоровительные лагеря на весенние каникулы. Родители могут подавать заявления на получение путевок до 17 февраля. На данный момент поступило уже 135 обращений, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Родители смогут записать детей на отдых в период весенних каникул в 90 городских и два загородных лагеря: „Юность“ и „Уральские самоцветы“. В лагерях с дневным пребыванием планируется оздоровить 5804 ребенка, в загородных — 502», — говорится в сообщении на сайте горадминистрации.
Всего в этом году курс оздоровления пройдут 68,6 тысячи детей из Екатеринбурга. Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или напрямую в образовательных учреждениях для дневных лагерей.
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