В Екатеринбурге началась запись в детские лагеря

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Записать детей на отдых можно до 17 февраля
Записать детей на отдых можно до 17 февраля Фото:

В Екатеринбурге стартовала запись детей в оздоровительные лагеря на весенние каникулы. Родители могут подавать заявления на получение путевок до 17 февраля. На данный момент поступило уже 135 обращений, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Родители смогут записать детей на отдых в период весенних каникул в 90 городских и два загородных лагеря: „Юность“ и „Уральские самоцветы“. В лагерях с дневным пребыванием планируется оздоровить 5804 ребенка, в загородных — 502», — говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

Всего в этом году курс оздоровления пройдут 68,6 тысячи детей из Екатеринбурга. Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или напрямую в образовательных учреждениях для дневных лагерей.

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В Екатеринбурге стартовала запись детей в оздоровительные лагеря на весенние каникулы. Родители могут подавать заявления на получение путевок до 17 февраля. На данный момент поступило уже 135 обращений, рассказали в пресс-службе мэрии. «Родители смогут записать детей на отдых в период весенних каникул в 90 городских и два загородных лагеря: „Юность“ и „Уральские самоцветы“. В лагерях с дневным пребыванием планируется оздоровить 5804 ребенка, в загородных — 502», — говорится в сообщении на сайте горадминистрации. Всего в этом году курс оздоровления пройдут 68,6 тысячи детей из Екатеринбурга. Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или напрямую в образовательных учреждениях для дневных лагерей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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