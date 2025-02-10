В Челябинске на День святого Валентина флористы предлагают букеты роз в разных ценовых диапазонах. Стоимость самого дорогого достигает 50 тысяч рублей, следует из данных сайта «Авито».
«Букет из 201 эквaдoрской poзы длиной 50 см. Крaсные плюс белыe. Poзa импopтная, бутoн кpупный. Цена 50450 рублей», — говорится в предложении на онлайн-площадке.
Большой букет роз со стеблем длиной 90 см продают за 31 тысячу рублей. Количество бутонов в букете автор не уточняет, но гарантирует замену подарка, если цветы завянут в течение суток. Несколько дешевле обойдется букет из 101 эквадорской розы размером 60 см — 26360 рублей. Из опубликованных на сайте предложений видно, что цены разнятся в зависимости от сорта цветов.
На День святого Валентина челябинцам предлагают посетить спа с пивными ваннами, полетать на вертолете и воздушном шаре. Можно выбрать романтический полет в кабине пилота. Ранее URA.RU опубликовало подборку 20 практичных и необычных подарков ко Дню святого Валентина.
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