Пермяк изобразил зубную боль, чтобы украсть подвеску

В Пермском крае задержали вора, изображавшего зубную боль. Он сделал это, чтобы украсть драгоценность. С заявлением о краже в отдел МВД России по Краснокамскому городскому округу обратился владелец ювелирного магазина. Он сообщил, что обнаружил пропажу золотой цепочки в ходе инвентаризации. Затем работники подняли записи с камер видеонаблюдения.
«Женщина, в чью смену произошел инцидент сообщила, что потенциальный покупатель долго гулял по магазину и разглядывал товары. После этого он подошел к ней и пожаловался на зубную боль, а также попросил принести воды. Якобы, чтобы запить таблетку. Продавец пошла на встречу и выполнила просьбу. Именно в это время и произошла кража изделия, стоимостью около девять тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Полиция Прикамья».
Похитителя задержали. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Он признался в содеянном. И рассказал, что продал цепочку незнакомцу на улице, а деньгами распорядился по своему усмотрению. В ходе работы была установлена его причастности еще к двум хищениям: в сетевом магазине и в ПВЗ. В отношении его возбуждены и соединены в одно производство уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Березников попытался украсть ботинки из магазина. Он надел новую зимнюю обувь, а старую сложил в коробку и вышел из магазина, не оплатив покупку.
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