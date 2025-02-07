07 февраля 2025

Пермяк пытался украсть ботинки и стал фигурантом уголовного дела. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После приезда полиции мужчине пришлось вернуть обувь
После приезда полиции мужчине пришлось вернуть обувь Фото:

Житель Березников (Пермский край) попытался украсть ботинки из магазина. Он надел новую зимнюю обувь, а старую сложил в коробку и вышел из магазина, не оплатив покупку. Его остановила продавец, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Продавец обувного магазина увидела, как неизвестный направляется к выходу в новых ботинках с биркой-ценником. Мужчина невозмутимо прошел через кассу и вышел из отдела. Женщина догнала недобросовестного покупателя, вернула его в магазин и вызвала полицию. После приезда сотрудников ему пришлось вернуть обнову и вновь надеть свои старые ботинки», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Подозреваемый уже был судим. Он пояснил сотрудникам полиции, что специально пришел в магазин за новой обувью. Отделом МВД России по Березниковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Расследование уголовного дела продолжается.

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Житель Березников (Пермский край) попытался украсть ботинки из магазина. Он надел новую зимнюю обувь, а старую сложил в коробку и вышел из магазина, не оплатив покупку. Его остановила продавец, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Продавец обувного магазина увидела, как неизвестный направляется к выходу в новых ботинках с биркой-ценником. Мужчина невозмутимо прошел через кассу и вышел из отдела. Женщина догнала недобросовестного покупателя, вернула его в магазин и вызвала полицию. После приезда сотрудников ему пришлось вернуть обнову и вновь надеть свои старые ботинки», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Подозреваемый уже был судим. Он пояснил сотрудникам полиции, что специально пришел в магазин за новой обувью. Отделом МВД России по Березниковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Расследование уголовного дела продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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