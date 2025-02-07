Житель Березников (Пермский край) попытался украсть ботинки из магазина. Он надел новую зимнюю обувь, а старую сложил в коробку и вышел из магазина, не оплатив покупку. Его остановила продавец, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Продавец обувного магазина увидела, как неизвестный направляется к выходу в новых ботинках с биркой-ценником. Мужчина невозмутимо прошел через кассу и вышел из отдела. Женщина догнала недобросовестного покупателя, вернула его в магазин и вызвала полицию. После приезда сотрудников ему пришлось вернуть обнову и вновь надеть свои старые ботинки», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Подозреваемый уже был судим. Он пояснил сотрудникам полиции, что специально пришел в магазин за новой обувью. Отделом МВД России по Березниковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Расследование уголовного дела продолжается.
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