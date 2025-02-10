10 февраля 2025

В Челябинской области инспекторы ДПС спасли из горящего дома шестерых человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ДПС вывели людей из горящего дома
Сотрудники ДПС вывели людей из горящего дома Фото:

В деревне Смольное (Челябинская область) инспекторы ДПС Дмитрий Пряхин и Евгений Панфилов спасли из горящего дома шестерых человек: двух хозяев и двух гостей с детьми. Благодаря действиям полицейских жертв удалось избежать, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«Полицейские помогли вывести из задымленного помещения семью, вынести ценные вещи и — самое главное — взрывоопасные газовые баллоны. Инспекторы закрыли в доме все окна, чтобы не допустить распространения открытого пламени на другие жилые дома. Заметив во дворе шланг с водой, принялись тушить пол и печь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Перед тем, как броситься на выручку погорельцам, инспекторы вызвали пожарную бригаду. Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства локализовали очаг возгорания. К тому моменту жильцы дома были уже в безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Смольное (Челябинская область) инспекторы ДПС Дмитрий Пряхин и Евгений Панфилов спасли из горящего дома шестерых человек: двух хозяев и двух гостей с детьми. Благодаря действиям полицейских жертв удалось избежать, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «Полицейские помогли вывести из задымленного помещения семью, вынести ценные вещи и — самое главное — взрывоопасные газовые баллоны. Инспекторы закрыли в доме все окна, чтобы не допустить распространения открытого пламени на другие жилые дома. Заметив во дворе шланг с водой, принялись тушить пол и печь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Перед тем, как броситься на выручку погорельцам, инспекторы вызвали пожарную бригаду. Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства локализовали очаг возгорания. К тому моменту жильцы дома были уже в безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...