В деревне Смольное (Челябинская область) инспекторы ДПС Дмитрий Пряхин и Евгений Панфилов спасли из горящего дома шестерых человек: двух хозяев и двух гостей с детьми. Благодаря действиям полицейских жертв удалось избежать, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«Полицейские помогли вывести из задымленного помещения семью, вынести ценные вещи и — самое главное — взрывоопасные газовые баллоны. Инспекторы закрыли в доме все окна, чтобы не допустить распространения открытого пламени на другие жилые дома. Заметив во дворе шланг с водой, принялись тушить пол и печь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Перед тем, как броситься на выручку погорельцам, инспекторы вызвали пожарную бригаду. Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства локализовали очаг возгорания. К тому моменту жильцы дома были уже в безопасности.
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