11 февраля 2025

Жителей Коркино обманули на установке памятников погибшим бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Могилы бойцов СВО так и не были облагорожены (фото из архива)
Могилы бойцов СВО так и не были облагорожены (фото из архива) Фото:

В Коркино (Челябинская область) местные жители стали жертвой обмана со стороны компании по изготовлению памятников: люди оплатили благоустройство могил погибших на СВО бойцов, но работы так и не были проведены, а деньги не возвращены. Об истории рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, в отношении предпринимателей возбуждено три уголовных дела.

«Ко мне обратились жители города Коркино Челябинской области с жалобой на предприятие по изготовлению памятников. Оно обещало в кратчайшие сроки облагородить могилы погибших бойцов СВО, но вместо этого бесследно исчезло. Семьи, уже оплатившие памятники, не могут дождаться их установки с весны прошлого года», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Местные рассказали парламентарию, что компания, получив деньги, перестала отвечать на звонки. В суд представители бизнеса также не приходят.

Лантратова, узнав о ситуации, отправила депутатский запрос с просьбой прояснить ситуацию. Итогом, по ее словам, стало возбуждение сразу трех уголовных дел по фактам возможного мошенничества в отношении жителей Коркино со стороны индивидуального предпринимателя.

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В Коркино (Челябинская область) местные жители стали жертвой обмана со стороны компании по изготовлению памятников: люди оплатили благоустройство могил погибших на СВО бойцов, но работы так и не были проведены, а деньги не возвращены. Об истории рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, в отношении предпринимателей возбуждено три уголовных дела. «Ко мне обратились жители города Коркино Челябинской области с жалобой на предприятие по изготовлению памятников. Оно обещало в кратчайшие сроки облагородить могилы погибших бойцов СВО, но вместо этого бесследно исчезло. Семьи, уже оплатившие памятники, не могут дождаться их установки с весны прошлого года», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Местные рассказали парламентарию, что компания, получив деньги, перестала отвечать на звонки. В суд представители бизнеса также не приходят. Лантратова, узнав о ситуации, отправила депутатский запрос с просьбой прояснить ситуацию. Итогом, по ее словам, стало возбуждение сразу трех уголовных дел по фактам возможного мошенничества в отношении жителей Коркино со стороны индивидуального предпринимателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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