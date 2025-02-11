Жителей Коркино обманули на установке памятников погибшим бойцам СВО

В Коркино (Челябинская область) местные жители стали жертвой обмана со стороны компании по изготовлению памятников: люди оплатили благоустройство могил погибших на СВО бойцов, но работы так и не были проведены, а деньги не возвращены. Об истории рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, в отношении предпринимателей возбуждено три уголовных дела.
«Ко мне обратились жители города Коркино Челябинской области с жалобой на предприятие по изготовлению памятников. Оно обещало в кратчайшие сроки облагородить могилы погибших бойцов СВО, но вместо этого бесследно исчезло. Семьи, уже оплатившие памятники, не могут дождаться их установки с весны прошлого года», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Местные рассказали парламентарию, что компания, получив деньги, перестала отвечать на звонки. В суд представители бизнеса также не приходят.
Лантратова, узнав о ситуации, отправила депутатский запрос с просьбой прояснить ситуацию. Итогом, по ее словам, стало возбуждение сразу трех уголовных дел по фактам возможного мошенничества в отношении жителей Коркино со стороны индивидуального предпринимателя.
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