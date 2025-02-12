Дягтерев присвоил журналисту Соловьеву звание мастера спорта

Министра спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев присвоил известному журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву звание Мастера спорта России по практической стрельбе. Об этом сообщил сам Дегтярев.
«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания Мастер спорта России по практической стрельбе», — написал министр спорта в своем telegram-канале. По словам Дегтярева, Соловьев получил свое звание «заслуженно».
Практическая стрельба является спортивной дисциплиной, которая стремится максимально воссоздать условия настоящего боевого противостояния. В этом виде спорта особое внимание уделяется не только точности стрельбы, но и скорости выполнения упражнений, а также способности участников быстро перемещаться между различными укрытиями.
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