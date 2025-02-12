Дягтерев присвоил журналисту Соловьеву звание мастера спорта

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Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе
Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе Фото:

Министра спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев присвоил известному журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву звание Мастера спорта России по практической стрельбе. Об этом сообщил сам Дегтярев.

«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания Мастер спорта России по практической стрельбе», — написал министр спорта в своем telegram-канале. По словам Дегтярева, Соловьев получил свое звание «заслуженно».

Практическая стрельба является спортивной дисциплиной, которая стремится максимально воссоздать условия настоящего боевого противостояния. В этом виде спорта особое внимание уделяется не только точности стрельбы, но и скорости выполнения упражнений, а также способности участников быстро перемещаться между различными укрытиями.

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Министра спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев присвоил известному журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву звание Мастера спорта России по практической стрельбе. Об этом сообщил сам Дегтярев. «Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания Мастер спорта России по практической стрельбе», — написал министр спорта в своем telegram-канале. По словам Дегтярева, Соловьев получил свое звание «заслуженно». Практическая стрельба является спортивной дисциплиной, которая стремится максимально воссоздать условия настоящего боевого противостояния. В этом виде спорта особое внимание уделяется не только точности стрельбы, но и скорости выполнения упражнений, а также способности участников быстро перемещаться между различными укрытиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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