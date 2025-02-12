В ХМАО врачи спасли пациента, проведя подряд две операции на мозг и сердце

Медики Сургута (ХМАО) провели две сложные операции жителю Когалыма. Сначала специалисты восстановили работу сердца, а следом удалили тромб из головного мозга. Подробности спасения югорчанина сообщил глава депздрава округа Роман Паськов.
«50-летний житель Когалыма Вадим Качур перенес две высокотехнологичные операции — сначала на сердце, затем на сосудах головного мозга. За его жизнь боролись специалисты Сургутского кардиоцентра и Сургутской травматологической больницы», — поделился Паськов в своем telegram-канале.
Изначально пациент нуждался в сложном хирургическом вмешательстве на сердце и аорте. После проведенной операции его состояние снова ухудшилось, появились признаки нарушения кровообращения в головном мозге. На обследовании у югорчанина был обнаружен тромб. Из-за недавней операции на сердце, удалять тромб пришлось механическим путем и под местной анестезией — пациент оставался в сознании. Сейчас пациент продолжает лечение в кардиологии.
В последнее время медицинские учреждения ХМАО демонстрируют высокий уровень выполнения сложных операций. Например, в Когалыме успешно прооперировали 90-летнюю женщину с переломом бедренной кости. Женщине восстановили кость и сейчас она проходит восстановление.
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