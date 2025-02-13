Россия пообещала ответить США на военное присутствие у северных границ

Россия примет ответные меры на усиление военного присутствия США вблизи своих северных границ. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
«Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России», — сказал Студенников в разговоре с РИА Новости. Он также уточнил, что прерогатива принимать конкретные решения по этому вопросу принадлежит Минобороны.
По словам Студенникова, в последнее время Вашингтон наращивает военное сотрудничество со странами Северной Европы и региона Балтийского моря, к которым присоединились Финляндия и Швеция. «Всем должно быть предельно ясно — несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое „внутреннее озеро“, Российская Федерация обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе», — уточнил он.
Москва неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для данных стран. Власти обеспечат надежную защиту своих интересов в регионе.
Ранее Студенников также прокомментировал попытку Франции завести бойцов на Украину. Он отметил, что подобное поведение Парижа может привести к прямому столкновению на поле боя между ядерными державами. Инициативу ФРГ он назвал авантюрой, передает RT.
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