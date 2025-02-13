В МИД ответили Франции на попытку завести войска на Украину

МИД России резко отреагировал на инициативу Франции по вводу европейских войск на Украину. Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил, что подобные действия без согласия РФ будут рассматриваться как участие в конфликте на стороне Киева.
«Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима», — заявил Артем Студенников РИА Новости. Он подчеркнул, что такая авантюра может привести к прямому столкновению на поле боя между ядерными державами.
Студенников также отметил, что Франция, активно поставляющая оружие Киеву, вряд ли может претендовать на роль посредника в достижении мира. К тому же для развертывания миротворческого контингента требуется согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН.
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