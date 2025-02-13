В Челябинске проходят съемки концерта певицы Юты к 23 февраля

В Челябинске в рамках проекта «СВОи песни» идет запись концерта заслуженной артистки Юты, посвященного Дню защитников Отечества. Об этом в своем telegram-канале сообщил секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.
«Сегодня в Челябинске идет запись большого проекта „СВОи песни“. Проект посвящен 23 февраля и воинам-участникам СВО. Парни просто золотые, настоящие фронтовики! С нами и заслуженная артистка России, фронтовая певица, любимая нашими бойцами — Юта», — сообщил Шестаков. Сам он будет соведущим концерта.
Полную версию телеконцерта можно будет посмотреть 23 февраля в официальных группах регионального минкульта и Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области во «Вконтакте». Шестаков добавил, что песни Юты в регионе любят и слушают.
11 февраля Юта (настоящее имя — Анна Осипова) выступила для военнослужащих в Чебаркуле с сольным концертом. Певица исполнила для бойцов хиты «Первое свидание», «Любимый мой», «За Россию» и другие хиты.
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