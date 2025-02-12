12 февраля 2025

Дума Сургута выберет зампреда из профсоюзных лидеров РЖД и «Сургутнефтегаза». Инсайд

На пост вице-спикера думы Сургута прочат Эмилию Трапезникову
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты выберут вице-спикера думы Сургута из числа профсоюзных лидеров
Депутаты выберут вице-спикера думы Сургута из числа профсоюзных лидеров Фото:

Дума Сургута определилась с кандидатами на пост заместителя председателя. По данным источников URA.RU, вице-спикером на ближайшем заседании будет избрана руководитель местного профсоюза РЖД Эмилия Трапезникова, соперником которой станет глава профсоюзной первички «Сургутнефтегаза» Айдар Явишев.

«У Трапезниковой за спиной мощная поддержка железнодорожников, женского движения ЕР и общественников. Техническим кандидатом станет Явишев, глава профсоюзной первички „Сургутнефтегаза“», — предполагает инсайдер.

Источник в гордуме подтвердил, что в списках фигурируют оба кандидата. «Депутаты определятся на следующем заседании», — уточнил собеседник. Официальный ответ пресс-службы ожидается.

Место зампреда освободилось, когда бывший вице-спикер Александр Олейников возглавил гордуму. Это произошло после избрания на пост мэра Сургута Максима Слепова, который был председателем в нынешнем созыве до лета 2024 года.

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Дума Сургута определилась с кандидатами на пост заместителя председателя. По данным источников URA.RU, вице-спикером на ближайшем заседании будет избрана руководитель местного профсоюза РЖД Эмилия Трапезникова, соперником которой станет глава профсоюзной первички «Сургутнефтегаза» Айдар Явишев. «У Трапезниковой за спиной мощная поддержка железнодорожников, женского движения ЕР и общественников. Техническим кандидатом станет Явишев, глава профсоюзной первички „Сургутнефтегаза“», — предполагает инсайдер. Источник в гордуме подтвердил, что в списках фигурируют оба кандидата. «Депутаты определятся на следующем заседании», — уточнил собеседник. Официальный ответ пресс-службы ожидается. Место зампреда освободилось, когда бывший вице-спикер Александр Олейников возглавил гордуму. Это произошло после избрания на пост мэра Сургута Максима Слепова, который был председателем в нынешнем созыве до лета 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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