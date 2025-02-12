Дума Сургута определилась с кандидатами на пост заместителя председателя. По данным источников URA.RU, вице-спикером на ближайшем заседании будет избрана руководитель местного профсоюза РЖД Эмилия Трапезникова, соперником которой станет глава профсоюзной первички «Сургутнефтегаза» Айдар Явишев.
«У Трапезниковой за спиной мощная поддержка железнодорожников, женского движения ЕР и общественников. Техническим кандидатом станет Явишев, глава профсоюзной первички „Сургутнефтегаза“», — предполагает инсайдер.
Источник в гордуме подтвердил, что в списках фигурируют оба кандидата. «Депутаты определятся на следующем заседании», — уточнил собеседник. Официальный ответ пресс-службы ожидается.
Место зампреда освободилось, когда бывший вице-спикер Александр Олейников возглавил гордуму. Это произошло после избрания на пост мэра Сургута Максима Слепова, который был председателем в нынешнем созыве до лета 2024 года.
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