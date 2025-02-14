За пределы полосы в Перми выкатился истребитель Су-27

Военный самолет стал причиной ЧП в аэропорту Перми (архивное фото)
Аэропорт в Перми не работал несколько часов из-за инцидента с военным самолетом. Как сообщил первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, за пределы полосы выкатился Су-27.
«Выкатившийся самолет — это истребитель СУ-27. Инцидент произошел после посадки при рулежке», — пишет 59.ru со ссылкой на Марданова.
О закрытии аэропорта на вылет и прилет аэропорт Перми сообщил ранее 14 февраля. Тогда подробностей о самолете, выкатившимся за пределы ВВП не говорилось. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!