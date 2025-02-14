За пределы полосы в Перми выкатился истребитель Су-27

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Военный самолет стал причиной ЧП в аэропорту Перми (архивное фото)
Военный самолет стал причиной ЧП в аэропорту Перми (архивное фото) Фото:

Аэропорт в Перми не работал несколько часов из-за инцидента с военным самолетом. Как сообщил первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, за пределы полосы выкатился Су-27.

«Выкатившийся самолет — это истребитель СУ-27. Инцидент произошел после посадки при рулежке», — пишет 59.ru со ссылкой на Марданова.

О закрытии аэропорта на вылет и прилет аэропорт Перми сообщил ранее 14 февраля. Тогда подробностей о самолете, выкатившимся за пределы ВВП не говорилось. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

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Аэропорт в Перми не работал несколько часов из-за инцидента с военным самолетом. Как сообщил первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, за пределы полосы выкатился Су-27. «Выкатившийся самолет — это истребитель СУ-27. Инцидент произошел после посадки при рулежке», — пишет 59.ru со ссылкой на Марданова. О закрытии аэропорта на вылет и прилет аэропорт Перми сообщил ранее 14 февраля. Тогда подробностей о самолете, выкатившимся за пределы ВВП не говорилось. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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