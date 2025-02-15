Австралийский политолог Марк Лоу, получивший разрешение на временное проживание в России по упрощенной процедуре, рассказал о своих перспективах и желании проехать по Транссибирской магистрали. Лоу, который переехал во Владивосток из-за русской супруги, поделился своими впечатлениями от страны и намерении получить российское гражданство.
«На данный момент я планирую выучить русский язык, с сентября я буду заниматься этим, чтобы получить постоянную визу. А дальше посмотрим, потому что я не знаю, где буду через 10 лет. Если бы 10 лет назад вы спросили бы меня, жил бы я в России, я бы ответил „нет“. Так что я не планирую так далеко вперед. Но если я все еще буду в России, получить гражданство было бы чудесно», — сказал Лоу в беседе с РИА Новости.
В дополнение к планам на будущее Лоу также поделился своими путешествиями по России и впечатлениями от разных городов. Владивостокский переселенец заявил о своем увлечении российской культурой и историей. За время проживания в РФ Лоу смог побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Вязьме и Туле. Особенно запоминающимся для австралийца стал момент, когда ему удалось сфотографировать президента России Владимира Путина во время инспекции флота в День Военно-морского флота.
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