Политолог из Австралии, переехавший во Владивосток из-за русской жены, хочет получить гражданство России

Политолог из Австралии Марк Лоу хочет получить гражданство РФ
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Политолог из Австралии хочет получить гражданство России
Политолог из Австралии хочет получить гражданство России Фото:

Австралийский политолог Марк Лоу, получивший разрешение на временное проживание в России по упрощенной процедуре, рассказал о своих перспективах и желании проехать по Транссибирской магистрали. Лоу, который переехал во Владивосток из-за русской супруги, поделился своими впечатлениями от страны и намерении получить российское гражданство.

«На данный момент я планирую выучить русский язык, с сентября я буду заниматься этим, чтобы получить постоянную визу. А дальше посмотрим, потому что я не знаю, где буду через 10 лет. Если бы 10 лет назад вы спросили бы меня, жил бы я в России, я бы ответил „нет“. Так что я не планирую так далеко вперед. Но если я все еще буду в России, получить гражданство было бы чудесно», — сказал Лоу в беседе с РИА Новости.

В дополнение к планам на будущее Лоу также поделился своими путешествиями по России и впечатлениями от разных городов. Владивостокский переселенец заявил о своем увлечении российской культурой и историей. За время проживания в РФ Лоу смог побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Вязьме и Туле. Особенно запоминающимся для австралийца стал момент, когда ему удалось сфотографировать президента России Владимира Путина во время инспекции флота в День Военно-морского флота.

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Австралийский политолог Марк Лоу, получивший разрешение на временное проживание в России по упрощенной процедуре, рассказал о своих перспективах и желании проехать по Транссибирской магистрали. Лоу, который переехал во Владивосток из-за русской супруги, поделился своими впечатлениями от страны и намерении получить российское гражданство. «На данный момент я планирую выучить русский язык, с сентября я буду заниматься этим, чтобы получить постоянную визу. А дальше посмотрим, потому что я не знаю, где буду через 10 лет. Если бы 10 лет назад вы спросили бы меня, жил бы я в России, я бы ответил „нет“. Так что я не планирую так далеко вперед. Но если я все еще буду в России, получить гражданство было бы чудесно», — сказал Лоу в беседе с РИА Новости. В дополнение к планам на будущее Лоу также поделился своими путешествиями по России и впечатлениями от разных городов. Владивостокский переселенец заявил о своем увлечении российской культурой и историей. За время проживания в РФ Лоу смог побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Вязьме и Туле. Особенно запоминающимся для австралийца стал момент, когда ему удалось сфотографировать президента России Владимира Путина во время инспекции флота в День Военно-морского флота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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