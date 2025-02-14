14 февраля 2025

Бомж пришел к екатеринбуржцу в гости и убил

© Служба новостей «URA.RU»
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Попрошайки, бомжи Курган, бомж, ноги
Мужчины поссорились во время пьяного застолья Фото:

В Екатеринбурге задержан мужчина-бомж по подозрению в убийстве собутыльника. Причиной стала пьяная ссора во время застолья, рассказал URA.RU источник.

«Тело 43-летнего мужчины обнаружила его сестра. Он лежал на кровати в своей квартире на проспекте Космонавтов, и внешне казалось, что смерть наступила по естественным причинам. Однако вскрытие показало, что погибший скончался от травмы головы и перелома ребер. По горячим следам сыщикам удалось восстановить события, предшествующие смерти», — сообщил собеседник агентства.

Выяснилось, что накануне к хозяину приходил гость — житель Камышловского района, ведущий бродяжнический образ жизни. Мужчины пили пиво и водку, и в какой-то момент между ними случился конфликт. Бомж избил собутыльника, от чего тот позже скончался.

Подозреваемый задержан, он прошел детектор лжи и во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.

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В Екатеринбурге задержан мужчина-бомж по подозрению в убийстве собутыльника. Причиной стала пьяная ссора во время застолья, рассказал URA.RU источник. «Тело 43-летнего мужчины обнаружила его сестра. Он лежал на кровати в своей квартире на проспекте Космонавтов, и внешне казалось, что смерть наступила по естественным причинам. Однако вскрытие показало, что погибший скончался от травмы головы и перелома ребер. По горячим следам сыщикам удалось восстановить события, предшествующие смерти», — сообщил собеседник агентства. Выяснилось, что накануне к хозяину приходил гость — житель Камышловского района, ведущий бродяжнический образ жизни. Мужчины пили пиво и водку, и в какой-то момент между ними случился конфликт. Бомж избил собутыльника, от чего тот позже скончался. Подозреваемый задержан, он прошел детектор лжи и во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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