Бомж пришел к екатеринбуржцу в гости и убил

В Екатеринбурге задержан мужчина-бомж по подозрению в убийстве собутыльника. Причиной стала пьяная ссора во время застолья, рассказал URA.RU источник.
«Тело 43-летнего мужчины обнаружила его сестра. Он лежал на кровати в своей квартире на проспекте Космонавтов, и внешне казалось, что смерть наступила по естественным причинам. Однако вскрытие показало, что погибший скончался от травмы головы и перелома ребер. По горячим следам сыщикам удалось восстановить события, предшествующие смерти», — сообщил собеседник агентства.
Выяснилось, что накануне к хозяину приходил гость — житель Камышловского района, ведущий бродяжнический образ жизни. Мужчины пили пиво и водку, и в какой-то момент между ними случился конфликт. Бомж избил собутыльника, от чего тот позже скончался.
Подозреваемый задержан, он прошел детектор лжи и во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.
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