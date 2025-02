Регина стала цыпочкой, а Родригез заговорил на утином: как прошла вторая серия «Маски»

На НТВ 16 февраля вышла вторая серия шестого сезона шоу «Маска»

16 февраля 2025 в 22:17 Размер текста - 17 +

Киркоров проверил у Утки знание болгарского Фото: wikipedia.org Каждое воскресенье фанаты музыкального шоу «Маска» собираются у телевизоров, чтобы послушать артистов, скрывающихся за забавными образами. 16 февраля вышла вторая серия шестого сезона, на которой выбыл первый участник. О том, кто покинул проект — в материале URA.RU. Что такое шоу «Маска» Музыкальное шоу «Маска» — это передача, в которой знаменитые артисты скрываются за забавными образами и выступают на сцене, а звездное жюри пытается определить, кто перед ними поет. В конце каждой серии шоу покидает артист, которого угадывают судьи. Победителем останется тот музыкант, которого не опознают до конца сезона. Жюри шестого сезона «Маски» В креслах жюри сидят звезды, знакомые фанатам предыдущих сезонов: Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Валерия. Также в новом сезоне судьей стал Стас Костюшкин. Ведет шоу, как и прежде, шоумен Вячеслав Макаров. Выступления участников во второй серии шестого сезона шоу «Маска» Так как в прошлой серии никто из участников не покинул проект, на этот раз все артисты вновь вышли на сцену. Из первой группе участников сначала выбежал Огурчик: артист спел песню группы Ленинград «WWW». Судьи предположили, что за маской прячется юморист, а потом назвали имена Николая Баскова и Арсения Попова. Вторым вышел Далматин. Певица выступила с композицией «Castle in the Snow» группы. «Kadebostany». В жюри посчитали, что перед ними Тина Канделаки, Зиверт, Анет Сай, Тося Чайкина или Мона. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Утка отшила Родригеза, а Страус покорил зал: как прошла первая серия шестого сезона шоу «Маска» Затем показался Бык. Артист под маской исполнил «Я просто люблю тебя» Димы Билана. Судьи предположили, что перед ними ВладиМир, Амирчик или Егор Дружинин. Четвертой вышла Овечка, спевшая «Младший Лейтенант» Ирины Аллегровой. А затем, после небольшого разговора, спела и модного «Сигма-боя». Члены жюри предположили, что за образом Овечки скрывается Лера Кудрявцева, Елена Север, Ирина Салтыкова или Катя Лель. Далее вышел Цыпленок. Перед песней артист записал и судей в свой отряд птичек: Регина стала цыпочкой, а Костюшкин — бройлером. После шуток начался номер: Цыпленок исполнил «Ничего не говори» группы «Рок-Острова». Жюри посчитало, что перед ними Родион Газманов, Дима Журавлев, Владимир Пресняков или Нодар Ревия. На этом первая группа участников закончилась. После зрительского голосования в номинацию попал Огурчик. Вторую группу участников открыла Капибара. Артист спел «Moscow Calling» группы «Парк Горького». Судьи предположили, что перед ними Илья Соболев, Сергей Рост, Эльдар Джарахов, Дмитрий Нагиев или Александр Маршал. Седьмым артистом выступила Коровка, спевшая «Три дня любви» Зиверт. По мнению судей, за маской прячется Мари Краймбрери или Валя Карнавал. Следующим выступил Вождь с песней «Can»t Get You Out of My Head» певицы Кайли Миноуг. Жюри посчитали, что это Нилетто, Джиган или Тарзан. Девятой на сцену вышла Утка и спела песню «Маленький самолет» Валерии. Филипп Киркоров решил проверить артистку на знание болгарского, а Тимур Родригез перешел на утиный. В итоге судьи решили, что перед ними Марго, Ева Власова, Катя Кабак или Алена Свиридова. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Билановидение: как прошел специальный выпуск шоу «Маска», посвященный Диме Билану Десятым вышел Окунь, которому Киркоров подарил бриллиантовую рыбку. Тайный артист спел «Эй, красотка» Владимира Кузьмина, а жюри посчитали, что за маской может прятаться Прохор Шаляпин или Нилетто. Так вторая группа артистов подошла к концу. В итоге зрители решили отправить в номинацию Коровку. Третью группу участников открыл Боксер с песней «Together Forever» Рика Эстли. По мнению судей, перед ними выступал Сергей Лемох или Валерий Сюткин. Затем на сцену вышел Богомол, исполнивший «Королеву» Леонида Агутина и Анжелики Варум. Стас Костюшкин оказался под таким впечатлением от номера, что предложил пойти на свидание с дамой, скрывающейся за маской. Жюри подумали, что перед ними Глюкоза или Шена. Тринадцатым появился Сокол, спевший «Летели недели» группы «Сливки». По версии судей, за маской скрывается Мот или Влад Соколовский. Последним на сцену вышел Страус с песней «Че те надо?» группы «Балаган Лимитед». Жюри посчитали, что перед ними Марина Федункив, Наталия Медведева или Денис Дорохов. В этой группе в номинацию попал Боксер. Кто выбыл во второй серии шестого сезона «Маски» После всех выступлений в номинации оказались Огурчик, Коровка и Боксер. Зрители решили спасти Огурчика, а члены жюри заступились за Боксера. В итоге маску сняла Коровка — оказалось, что на сцене была актриса Агата Муцениеце. Артистка пожаловалась, что у нее было еще множество планов на будущее. Теперь в «Маске» осталось 13 участников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждое воскресенье фанаты музыкального шоу «Маска» собираются у телевизоров, чтобы послушать артистов, скрывающихся за забавными образами. 16 февраля вышла вторая серия шестого сезона, на которой выбыл первый участник. О том, кто покинул проект — в материале URA.RU. Что такое шоу «Маска» Музыкальное шоу «Маска» — это передача, в которой знаменитые артисты скрываются за забавными образами и выступают на сцене, а звездное жюри пытается определить, кто перед ними поет. В конце каждой серии шоу покидает артист, которого угадывают судьи. Победителем останется тот музыкант, которого не опознают до конца сезона. Жюри шестого сезона «Маски» В креслах жюри сидят звезды, знакомые фанатам предыдущих сезонов: Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Валерия. Также в новом сезоне судьей стал Стас Костюшкин. Ведет шоу, как и прежде, шоумен Вячеслав Макаров. Выступления участников во второй серии шестого сезона шоу «Маска» Так как в прошлой серии никто из участников не покинул проект, на этот раз все артисты вновь вышли на сцену. Из первой группе участников сначала выбежал Огурчик: артист спел песню группы Ленинград «WWW». Судьи предположили, что за маской прячется юморист, а потом назвали имена Николая Баскова и Арсения Попова. Вторым вышел Далматин. Певица выступила с композицией «Castle in the Snow» группы. «Kadebostany». В жюри посчитали, что перед ними Тина Канделаки, Зиверт, Анет Сай, Тося Чайкина или Мона. Затем показался Бык. Артист под маской исполнил «Я просто люблю тебя» Димы Билана. Судьи предположили, что перед ними ВладиМир, Амирчик или Егор Дружинин. Четвертой вышла Овечка, спевшая «Младший Лейтенант» Ирины Аллегровой. А затем, после небольшого разговора, спела и модного «Сигма-боя». Члены жюри предположили, что за образом Овечки скрывается Лера Кудрявцева, Елена Север, Ирина Салтыкова или Катя Лель. Далее вышел Цыпленок. Перед песней артист записал и судей в свой отряд птичек: Регина стала цыпочкой, а Костюшкин — бройлером. После шуток начался номер: Цыпленок исполнил «Ничего не говори» группы «Рок-Острова». Жюри посчитало, что перед ними Родион Газманов, Дима Журавлев, Владимир Пресняков или Нодар Ревия. На этом первая группа участников закончилась. После зрительского голосования в номинацию попал Огурчик. Вторую группу участников открыла Капибара. Артист спел «Moscow Calling» группы «Парк Горького». Судьи предположили, что перед ними Илья Соболев, Сергей Рост, Эльдар Джарахов, Дмитрий Нагиев или Александр Маршал. Седьмым артистом выступила Коровка, спевшая «Три дня любви» Зиверт. По мнению судей, за маской прячется Мари Краймбрери или Валя Карнавал. Следующим выступил Вождь с песней «Can»t Get You Out of My Head» певицы Кайли Миноуг. Жюри посчитали, что это Нилетто, Джиган или Тарзан. Девятой на сцену вышла Утка и спела песню «Маленький самолет» Валерии. Филипп Киркоров решил проверить артистку на знание болгарского, а Тимур Родригез перешел на утиный. В итоге судьи решили, что перед ними Марго, Ева Власова, Катя Кабак или Алена Свиридова. Десятым вышел Окунь, которому Киркоров подарил бриллиантовую рыбку. Тайный артист спел «Эй, красотка» Владимира Кузьмина, а жюри посчитали, что за маской может прятаться Прохор Шаляпин или Нилетто. Так вторая группа артистов подошла к концу. В итоге зрители решили отправить в номинацию Коровку. Третью группу участников открыл Боксер с песней «Together Forever» Рика Эстли. По мнению судей, перед ними выступал Сергей Лемох или Валерий Сюткин. Затем на сцену вышел Богомол, исполнивший «Королеву» Леонида Агутина и Анжелики Варум. Стас Костюшкин оказался под таким впечатлением от номера, что предложил пойти на свидание с дамой, скрывающейся за маской. Жюри подумали, что перед ними Глюкоза или Шена. Тринадцатым появился Сокол, спевший «Летели недели» группы «Сливки». По версии судей, за маской скрывается Мот или Влад Соколовский. Последним на сцену вышел Страус с песней «Че те надо?» группы «Балаган Лимитед». Жюри посчитали, что перед ними Марина Федункив, Наталия Медведева или Денис Дорохов. В этой группе в номинацию попал Боксер. Кто выбыл во второй серии шестого сезона «Маски» После всех выступлений в номинации оказались Огурчик, Коровка и Боксер. Зрители решили спасти Огурчика, а члены жюри заступились за Боксера. В итоге маску сняла Коровка — оказалось, что на сцене была актриса Агата Муцениеце. Артистка пожаловалась, что у нее было еще множество планов на будущее. Теперь в «Маске» осталось 13 участников.