15 февраля 2025
14 февраля 2025

В Сургуте таксист сохранял номера телефонов своих пассажирок и предлагал интим

© Служба новостей «URA.RU»
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УМВД ХМАО разыскивает пострадавших от домогательств таксиста сургутянок
УМВД ХМАО разыскивает пострадавших от домогательств таксиста сургутянок Фото:

В Сургуте (ХМАО) водитель такси сохранял телефонные номера своих пассажирок. После завершения поездки мужчина писал им оскорбительные сообщения, угрожал, а также предлагал интим.

«В Сургуте мужчина получает номера телефонов своих пассажирок. После этого начинает им писать различные сообщения, в том числе оскорбительного и интимного характера», — пишет NEFT.

Уточняется, что сейчас в УМВД России по ХМАО проводит проверку по этому инциденту. Полицейские разыскивают женщин, которые стали жертвами наглого таксиста и просят всех потерпевших обращаться в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный пассажир в Нефтеюганске (ХМАО) во время поездки на такси поссорился с водителем и ударил его ножом в шею. Ему грозит срок за покушение на убийство.

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В Сургуте (ХМАО) водитель такси сохранял телефонные номера своих пассажирок. После завершения поездки мужчина писал им оскорбительные сообщения, угрожал, а также предлагал интим. «В Сургуте мужчина получает номера телефонов своих пассажирок. После этого начинает им писать различные сообщения, в том числе оскорбительного и интимного характера», — пишет NEFT. Уточняется, что сейчас в УМВД России по ХМАО проводит проверку по этому инциденту. Полицейские разыскивают женщин, которые стали жертвами наглого таксиста и просят всех потерпевших обращаться в правоохранительные органы. Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный пассажир в Нефтеюганске (ХМАО) во время поездки на такси поссорился с водителем и ударил его ножом в шею. Ему грозит срок за покушение на убийство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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