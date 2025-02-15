В Сургуте таксист сохранял номера телефонов своих пассажирок и предлагал интим

В Сургуте (ХМАО) водитель такси сохранял телефонные номера своих пассажирок. После завершения поездки мужчина писал им оскорбительные сообщения, угрожал, а также предлагал интим.
«В Сургуте мужчина получает номера телефонов своих пассажирок. После этого начинает им писать различные сообщения, в том числе оскорбительного и интимного характера», — пишет NEFT.
Уточняется, что сейчас в УМВД России по ХМАО проводит проверку по этому инциденту. Полицейские разыскивают женщин, которые стали жертвами наглого таксиста и просят всех потерпевших обращаться в правоохранительные органы.
Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный пассажир в Нефтеюганске (ХМАО) во время поездки на такси поссорился с водителем и ударил его ножом в шею. Ему грозит срок за покушение на убийство.
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