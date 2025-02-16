В двух городах Пермского края раком заболели сотни жителей

В городах Березники и Александровск Пермского края в 2024 году на учет в городской онкоцентр поставили больше 700 человек. Такие данные со ссылкой на Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) приводит минздрав края. У большинства березниковцев онкозаболевание было выявлено на ранней стадии, информирует ведомство.
«В 2024 году специалистами Центра были поставлены на учет 720 жителей Березников, Усолья и Александровска. У половины из них — 398 человек — онкологические заболевания выявлены на первой и второй стадиях», — указывают в министерстве здравоохранения Пермского края.
Как правило, у поставленных на учет пациентов опухоль была выявлена в области органов пищеварительной системы (желудок, кишечник, печень, поджелудочная железа), а также легких и предстательной железы. ЦАОП организован в 2019 году на базе краевой больницы имени Е.А. Вагнера. Руководитель учреждения здравоохранения Любовь Сергеева отмечает, что диагностика рака на ранних стадиях дает высокие шансы на его излечение.
«Чем раньше обнаружена опухоль, тем больше шансов на выздоровление. Лечение рака на ранних стадиях болезни, когда злокачественное новообразование еще не задело другие органы, увеличивает эффективность проводимой терапии и снижает риск развития осложнений», — подчеркивает Сергеева.
Так, рак молочной железы, который лидирует по частоте выявляемости у женщин, у пациенток Центра в 2024 году был диагностирован всего четыре раза. Березниковские врачи-онкологи объясняют этот факт хорошей информированностью женщин о заболевании и онконастороженностью специалистов, заключают в минздраве края.
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