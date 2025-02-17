Приложение «VK Видео» установили 60 млн раз на телефоны и Android TV

С момента запуска приложения «VK Видео» оно было установлено более 60 млн раз на телефоны и Android TV. Из общего числа установок 35 миллионов приходится на устройства с операционной системой (ОС) Android, 15,4 миллиона — на Android TV, а девять миллионов — на ОС iOS. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
«Приложение „VK Видео“ было установлено на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз с момента его официального запуска в сентябре 2023 года», — заявили в пресс-службе платформы, информацию передает «Ведомости». Так, в течение месяца, когда наблюдался наивысший спрос на загрузку приложения, оно было установлено 8,4 млн раз на устройства российских пользователей.
Отмечается, что в январе 2025 года пользователи Smart TV уделили значительно больше времени просмотру контента через приложение — в среднем 221 минуту на пользователя. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо прочего, в один из дней объем просмотров достиг рекордной отметки в 3,3 млрд. За год общее время просмотра контента в приложении на всех устройствах увеличилось в 23 раза.
Представители пресс-службы платформы отметили, что ключевыми факторами роста числа установок приложения «VK Видео» стали расширение объема оригинального контента, усовершенствование инструментов и программ для создателей контента. Также свою роль сыграло проведение нескольких крупных рекламных кампаний, направленных на повышение осведомленности о сервисе и его функциях.
В сентябре 2024 года компания VK объявила о запуске новой программы монетизации для платформы «VK Видео». Согласно условиям программы, авторы оригинального видеоконтента могут получать от 50% до 80% доходов, которые платформа зарабатывает на рекламе, размещенной в видеороликах. Для участия в программе необходимо, чтобы на блогера было подписано не менее 5000 пользователей. К декабрю того же года VK отметила рост доходов участников программы в среднем в 2,5 раза. Количество авторов, допущенных к участию в программе, достигло 81 000 человек.
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