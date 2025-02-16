Врачи ХМАО раскрыли основные причины порока сердца у младенцев

Кардиологи ХМАО рассказали, что основные причины порока сердца у младенцев вызваны инфекционными заболеваниями и генетической предрасположенностью. Об этом сообщили в окружном депздраве.
«Основные причины врожденных пороков сердца: вирусные заболевания у беременной в первом триместре, генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания и травмы будущей мамы. А также возраст родителей старше 40 лет», — сказано в сообщении.
Врачи сообщили, что самый опасный период формирования врожденных пороков сердца приходится с третьей по восьмую неделю беременности. Диагностировать болезнь можно с 12 по 14 неделю беременности — раннее выявление позволяет определить тактику ведения беременности, организовать родоразрешение и обеспечить оперативное лечение новорожденного.
На учете у детских кардиологов окружного кардиодиспансера состоит более 1300 пациентов с врожденным пороком сердца. «Это аномалия внутриутробного развития сердца и крупных сосудов, без хирургического вмешательства риск летального исхода в первый год жизни крайне высок», — добавили врачи.
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