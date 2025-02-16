16 февраля 2025
15 февраля 2025

Врачи ХМАО раскрыли основные причины порока сердца у младенцев

Кардиологи ХМАО рассказали об основные причинах порока сердца у младенцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кардиологи Югры рассказали об основных причинах порока сердца у новорожденных
Кардиологи Югры рассказали об основных причинах порока сердца у новорожденных Фото:

Кардиологи ХМАО рассказали, что основные причины порока сердца у младенцев вызваны инфекционными заболеваниями и генетической предрасположенностью. Об этом сообщили в окружном депздраве.

«Основные причины врожденных пороков сердца: вирусные заболевания у беременной в первом триместре, генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания и травмы будущей мамы. А также возраст родителей старше 40 лет», — сказано в сообщении.

Врачи сообщили, что самый опасный период формирования врожденных пороков сердца приходится с третьей по восьмую неделю беременности. Диагностировать болезнь можно с 12 по 14 неделю беременности — раннее выявление позволяет определить тактику ведения беременности, организовать родоразрешение и обеспечить оперативное лечение новорожденного.

На учете у детских кардиологов окружного кардиодиспансера состоит более 1300 пациентов с врожденным пороком сердца. «Это аномалия внутриутробного развития сердца и крупных сосудов, без хирургического вмешательства риск летального исхода в первый год жизни крайне высок», — добавили врачи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кардиологи ХМАО рассказали, что основные причины порока сердца у младенцев вызваны инфекционными заболеваниями и генетической предрасположенностью. Об этом сообщили в окружном депздраве. «Основные причины врожденных пороков сердца: вирусные заболевания у беременной в первом триместре, генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания и травмы будущей мамы. А также возраст родителей старше 40 лет», — сказано в сообщении. Врачи сообщили, что самый опасный период формирования врожденных пороков сердца приходится с третьей по восьмую неделю беременности. Диагностировать болезнь можно с 12 по 14 неделю беременности — раннее выявление позволяет определить тактику ведения беременности, организовать родоразрешение и обеспечить оперативное лечение новорожденного. На учете у детских кардиологов окружного кардиодиспансера состоит более 1300 пациентов с врожденным пороком сердца. «Это аномалия внутриутробного развития сердца и крупных сосудов, без хирургического вмешательства риск летального исхода в первый год жизни крайне высок», — добавили врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...