Челябинская область вошла в топ регионов с самыми дешевым жильем в новостройках. Скрин

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В Челябинске в январе 2025 года новостройки продаются по 119 тысяч за объект
В Челябинске в январе 2025 года новостройки продаются по 119 тысяч за объект Фото:

В Челябинской области в январе 2025 года были зафиксированы одни из самых невысоких цен на рынке новостроек. Стоимость новых квартир в регионе в среднем составляет 119 100 рублей за квадратный метр, сообщили в «Домклик» со ссылкой на пресс-службе «Сбербанка».

«Наименьшие цены среди рассмотренных крупнейших регионов зафиксированы в Волгоградской, Челябинской, Воронежской и Самарской областях. По данным о заключенных ипотечных сделках, стоимость квадратного метра в январе 2025 года составила 114,6 тысяч рублей, 119,1 тысяч рублей, 119,5 тысяч рублей, 127,9 тысяч рублей соответственно. Полученные результаты хорошо согласуются с предыдущими отчетами», — сообщили в пресс-службе.

Согласно данным о заключенных ипотечных сделках Сбербанка, в январе 2025 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке России составила 171,1 тысяч рублей. Больше всего новые квартиры стоили в Москве (351,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (246,8 тысячи рублей), Московской области (191,3 тысяча рублей), Республике Татарстан (187,3 тысячи рублей) и Ленинградской области (172,5 тысяч рублей).

В Челябинской области в январе 2025 года новое жилье продавалось по 119 100 рублей за квадрат
В Челябинской области в январе 2025 года новое жилье продавалось по 119 100 рублей за квадрат
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В Челябинской области в январе 2025 года были зафиксированы одни из самых невысоких цен на рынке новостроек. Стоимость новых квартир в регионе в среднем составляет 119 100 рублей за квадратный метр, сообщили в «Домклик» со ссылкой на пресс-службе «Сбербанка». «Наименьшие цены среди рассмотренных крупнейших регионов зафиксированы в Волгоградской, Челябинской, Воронежской и Самарской областях. По данным о заключенных ипотечных сделках, стоимость квадратного метра в январе 2025 года составила 114,6 тысяч рублей, 119,1 тысяч рублей, 119,5 тысяч рублей, 127,9 тысяч рублей соответственно. Полученные результаты хорошо согласуются с предыдущими отчетами», — сообщили в пресс-службе. Согласно данным о заключенных ипотечных сделках Сбербанка, в январе 2025 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке России составила 171,1 тысяч рублей. Больше всего новые квартиры стоили в Москве (351,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (246,8 тысячи рублей), Московской области (191,3 тысяча рублей), Республике Татарстан (187,3 тысячи рублей) и Ленинградской области (172,5 тысяч рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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