В Екатеринбурге навсегда изменят важный автобусный маршрут

В Екатеринбурге изменят схему движения автобусного маршрута №62

17 февраля 2025 в 20:10 Размер текста - 17 +

Схему маршрута изменят с 18 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге с 18 февраля навсегда изменят автобусный маршрут №62, курсирующий от остановки «Академика Ландау» до «Южной подстанции» через центр города. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Транспорт будет курсировать в оба направления по улицам Репина и Начдива Васильева. Это связано с целью улучшения качества транспортного обслуживания и безопасности», — говорится в сообщении на сайте администрации. Будет также отменена остановка «Начдива Васильева» по улице Репина при движении к «Южной подстанции». Вместо нее будет введен новый пункт «Начдива Васильева» по улице Викулова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 18 февраля навсегда изменят автобусный маршрут №62, курсирующий от остановки «Академика Ландау» до «Южной подстанции» через центр города. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Транспорт будет курсировать в оба направления по улицам Репина и Начдива Васильева. Это связано с целью улучшения качества транспортного обслуживания и безопасности», — говорится в сообщении на сайте администрации. Будет также отменена остановка «Начдива Васильева» по улице Репина при движении к «Южной подстанции». Вместо нее будет введен новый пункт «Начдива Васильева» по улице Викулова.