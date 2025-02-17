В Екатеринбурге навсегда изменят важный автобусный маршрут

В Екатеринбурге изменят схему движения автобусного маршрута №62
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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Схему маршрута изменят с 18 февраля Фото:

В Екатеринбурге с 18 февраля навсегда изменят автобусный маршрут №62, курсирующий от остановки «Академика Ландау» до «Южной подстанции» через центр города. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Транспорт будет курсировать в оба направления по улицам Репина и Начдива Васильева. Это связано с целью улучшения качества транспортного обслуживания и безопасности», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Будет также отменена остановка «Начдива Васильева» по улице Репина при движении к «Южной подстанции». Вместо нее будет введен новый пункт «Начдива Васильева» по улице Викулова.

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В Екатеринбурге с 18 февраля навсегда изменят автобусный маршрут №62, курсирующий от остановки «Академика Ландау» до «Южной подстанции» через центр города. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Транспорт будет курсировать в оба направления по улицам Репина и Начдива Васильева. Это связано с целью улучшения качества транспортного обслуживания и безопасности», — говорится в сообщении на сайте администрации. Будет также отменена остановка «Начдива Васильева» по улице Репина при движении к «Южной подстанции». Вместо нее будет введен новый пункт «Начдива Васильева» по улице Викулова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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