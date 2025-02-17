В Екатеринбурге навсегда изменят важный автобусный маршрут

В Екатеринбурге с 18 февраля навсегда изменят автобусный маршрут №62, курсирующий от остановки «Академика Ландау» до «Южной подстанции» через центр города. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Транспорт будет курсировать в оба направления по улицам Репина и Начдива Васильева. Это связано с целью улучшения качества транспортного обслуживания и безопасности», — говорится в сообщении на сайте администрации.
Будет также отменена остановка «Начдива Васильева» по улице Репина при движении к «Южной подстанции». Вместо нее будет введен новый пункт «Начдива Васильева» по улице Викулова.
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