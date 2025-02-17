Беременную сотрудницу Чайковской городской больницы заставляли работать по ночам

В Чайковском (Пермский край) фельдшер скорой помощи местной городской больницы была вынуждена работать по ночам. Она сообщила, что беременна и по состоянию здоровья нуждается в более легких условиях труда. Но руководство учреждения на уступки, вопреки действующему законодательству, идти отказывалось.
«Фельдшер скорой обратилась с жалобой. Работодатель не изменил условия труда работницы в связи с медицинским заключением о переводе на легкие условия труда в связи с беременностью», — следует из обращения женщины. На помощь пришла госинспекция труда в Пермском крае, указано в telegram-канале ведомства.
«Чайковской ЦГБ» было вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований закона. И только после этого руководство больницы выпустило нормативный акт, запрещающий работу беременным в ночные часы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!