17 февраля 2025

Беременную сотрудницу Чайковской городской больницы заставляли работать по ночам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина обратилась за помощью в государственную инспекцию труда
Женщина обратилась за помощью в государственную инспекцию труда Фото:

В Чайковском (Пермский край) фельдшер скорой помощи местной городской больницы была вынуждена работать по ночам. Она сообщила, что беременна и по состоянию здоровья нуждается в более легких условиях труда. Но руководство учреждения на уступки, вопреки действующему законодательству, идти отказывалось.

«Фельдшер скорой обратилась с жалобой. Работодатель не изменил условия труда работницы в связи с медицинским заключением о переводе на легкие условия труда в связи с беременностью», — следует из обращения женщины. На помощь пришла госинспекция труда в Пермском крае, указано в telegram-канале ведомства.

«Чайковской ЦГБ» было вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований закона. И только после этого руководство больницы выпустило нормативный акт, запрещающий работу беременным в ночные часы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чайковском (Пермский край) фельдшер скорой помощи местной городской больницы была вынуждена работать по ночам. Она сообщила, что беременна и по состоянию здоровья нуждается в более легких условиях труда. Но руководство учреждения на уступки, вопреки действующему законодательству, идти отказывалось. «Фельдшер скорой обратилась с жалобой. Работодатель не изменил условия труда работницы в связи с медицинским заключением о переводе на легкие условия труда в связи с беременностью», — следует из обращения женщины. На помощь пришла госинспекция труда в Пермском крае, указано в telegram-канале ведомства. «Чайковской ЦГБ» было вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований закона. И только после этого руководство больницы выпустило нормативный акт, запрещающий работу беременным в ночные часы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...