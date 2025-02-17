Екатеринбуржцы стали в два раза чаще жениться в День всех влюбленных

В Екатеринбурге 14 февраля поженились 172 пары

18 февраля 2025 в 11:30 Размер текста - 17 +

Самым популярным для свадьбы 14 февраля стал ЗАГС Орджоникидзевского района Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге в День святого Валентина, 14 февраля, в брак вступили 172 пары. Это почти в два с половиной раза больше, чем в прошлогоднюю дату. Об этом URA.RU сообщили в Управлении ЗАГС по Свердловской области. Всего в ЗАГСах для заключения брака ждали 217 пар, но часть из них так и не пришла. Самым популярным стал отдел в Орджоникидзевском районе, где поженились 26 пар. В Верх-Исетском — 25, Ленинском — 24, Кировском — 20, Октябрьском — 18, Чкаловском — 16. Во Дворце бракосочетаний уральской столицы поженились 24 пары. В прошлом году в самый романтичный день в брак вступили 64 пары, хотя планировали создать семью на 16 пар больше. В 2024-м большее количество браков в этот день тоже заключили в Орджоникидзевском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в День святого Валентина, 14 февраля, в брак вступили 172 пары. Это почти в два с половиной раза больше, чем в прошлогоднюю дату. Об этом URA.RU сообщили в Управлении ЗАГС по Свердловской области. Всего в ЗАГСах для заключения брака ждали 217 пар, но часть из них так и не пришла. Самым популярным стал отдел в Орджоникидзевском районе, где поженились 26 пар. В Верх-Исетском — 25, Ленинском — 24, Кировском — 20, Октябрьском — 18, Чкаловском — 16. Во Дворце бракосочетаний уральской столицы поженились 24 пары. В прошлом году в самый романтичный день в брак вступили 64 пары, хотя планировали создать семью на 16 пар больше. В 2024-м большее количество браков в этот день тоже заключили в Орджоникидзевском районе.