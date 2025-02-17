17 февраля 2025

Екатеринбуржцы стали в два раза чаще жениться в День всех влюбленных

В Екатеринбурге 14 февраля поженились 172 пары
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свадебные фото. Пермь, семья, пара, любовь, торжество, свадьба, ювелирные изделия, украшения, кольца, женщина, мужчина, бракосочетание, руки, праздник, заключение брака, ювелирное изделие
Самым популярным для свадьбы 14 февраля стал ЗАГС Орджоникидзевского района Фото:

В Екатеринбурге в День святого Валентина, 14 февраля, в брак вступили 172 пары. Это почти в два с половиной раза больше, чем в прошлогоднюю дату. Об этом URA.RU сообщили в Управлении ЗАГС по Свердловской области.

Всего в ЗАГСах для заключения брака ждали 217 пар, но часть из них так и не пришла. Самым популярным стал отдел в Орджоникидзевском районе, где поженились 26 пар. В Верх-Исетском — 25, Ленинском — 24, Кировском — 20, Октябрьском — 18, Чкаловском — 16. Во Дворце бракосочетаний уральской столицы поженились 24 пары.

В прошлом году в самый романтичный день в брак вступили 64 пары, хотя планировали создать семью на 16 пар больше. В 2024-м большее количество браков в этот день тоже заключили в Орджоникидзевском районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в День святого Валентина, 14 февраля, в брак вступили 172 пары. Это почти в два с половиной раза больше, чем в прошлогоднюю дату. Об этом URA.RU сообщили в Управлении ЗАГС по Свердловской области. Всего в ЗАГСах для заключения брака ждали 217 пар, но часть из них так и не пришла. Самым популярным стал отдел в Орджоникидзевском районе, где поженились 26 пар. В Верх-Исетском — 25, Ленинском — 24, Кировском — 20, Октябрьском — 18, Чкаловском — 16. Во Дворце бракосочетаний уральской столицы поженились 24 пары. В прошлом году в самый романтичный день в брак вступили 64 пары, хотя планировали создать семью на 16 пар больше. В 2024-м большее количество браков в этот день тоже заключили в Орджоникидзевском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...