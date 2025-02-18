Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии завершены

РФ и США обсудили все важные моменты на переговорах
Переговоры представителей РФ и США завершились в Саудовской Аравии. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Попов.
«Закончили», — написал Евгений Попов в telegram-канале. Таким образом он сообщил, что переговоры в Саудовской Аравии завершены.
Представители РФ и США встретились, чтобы обсудить пути налаживания двухсторонних отношений. Также стороны подняли вопрос о решении конфликта на Украине. Все главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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