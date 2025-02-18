Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии завершены

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РФ и США обсудили все важные моменты на переговорах
РФ и США обсудили все важные моменты на переговорах Фото:

Переговоры представителей РФ и США завершились в Саудовской Аравии. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Попов. 

«Закончили», — написал Евгений Попов в  telegram-канале. Таким образом он сообщил, что переговоры в Саудовской Аравии завершены. 

Представители РФ и США встретились, чтобы обсудить пути налаживания двухсторонних отношений. Также стороны подняли вопрос о решении конфликта на Украине. Все главные новости — в  онлайн-трансляции URA.RU

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Переговоры представителей РФ и США завершились в Саудовской Аравии. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Попов.  «Закончили», — написал Евгений Попов в  telegram-канале. Таким образом он сообщил, что переговоры в Саудовской Аравии завершены.  Представители РФ и США встретились, чтобы обсудить пути налаживания двухсторонних отношений. Также стороны подняли вопрос о решении конфликта на Украине. Все главные новости — в  онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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