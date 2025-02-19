В РФ хотят ввести новые правила продажи электроэнергии

Министерство энергетики России предложило ввести новый механизм оплаты услуг по передаче электроэнергии, основанный на принципе take-or-pay («бери или плати»), который означает оплату сетевой мощности исходя из максимально заявленной мощности, а не фактического потребления. Эта инициатива будет применяться к новым потребителям с мощностью не менее 670 кВт, начиная с 1 июля, как указано в новом проекте постановления, опубликованном на regulation.gov.ru.
«Введение принципа take-or-pay оптимизирует объемы строительства и реконструкции сети, а также приведет к сдерживанию роста тарифа», — заявили в «Россетях», передает «Коммерсант». По мнению представителей Минэнерго и компании «Россети», нововведение позволит компенсировать сетевым организациям затраты на поддержание необходимого уровня мощностей, которые не всегда полностью используются потребителями.
С другой стороны, в «Сообществе потребителей энергии» высказывают опасения по поводу новой системы оплаты, указывая на возможный рост затрат для потребителей без увеличения объемов предоставляемых услуг. Там подчеркнули, что такие изменения могут привести к увеличению финансовой нагрузки на потребителей и негативно сказаться на реализации инвестиционных проектов в энергоемких отраслях.
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