Президент РФ Владимир Путин почтит память российского политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Сегодня, 19 февраля, исполняется 25 лет со дня его смерти. О визите главы государства в культурную столицу рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Владимир Путин 19 февраля примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 25-летия с момента смерти Собчака», — рассказал представитель Кремля журналисту URA.RU во время конференц-колла. О мероприятиях, которые будут проходить весь день, рассказывал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Сегодня наш город вспоминает Анатолия Александровича Собчака. Четверть века назад, 19 февраля 2000 года, он ушел из жизни», — пишет Беглов. Его обращение выложено на сайте Смольного. Отмечается, что Собчак стал одним из лидеров, заложившим основы новой Российской Федерации.
Анатолий Собчак известен своими реформаторскими идеями и активной политической позицией в период перестройки и первых лет независимости России. В качестве мэра Санкт-Петербурга он сыграл ключевую роль в возвращении городу его исторического названия и был заметной фигурой в политической жизни страны. На прощание с Анатолием Собчаком тогда собрались тысячи людей не только из Петербурга, но и из различных уголков России и мира. Под руководством Анатолия Собчака Петербург превратился в центр экономических и социальных преобразований. В его годы управления были заложены основы для будущего инвестиционного развития и международного сотрудничества. Собчак сформировал команду высококлассных профессионалов, многие из которых продолжают служить России до сих пор. Анатолий Собчак оставил после себя наследие, которое продолжает жить и развиваться. Санкт-Петербург под руководством нынешнего президента и местной администрации стремится к статусу современного мегаполиса XXI века, активно развивая инфраструктуру и экономику.
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