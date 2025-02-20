Мотострелок-челябинец получил аппарат для реабилитации от депутата Госдумы. Фото

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Лантратова Яна у Енборисова Ильи. Челябинск
Яна Лантратова лично привезла тренажер в квартиру челябинского бойца Фото:

Депутат Госдумы Яна Лантратова вручила необходимый для реабилитации тренажер мотострелку из Коркино, передает корреспондент URA.RU. Сейчас мужчина заканчивает лечение и готовится к прохождению комиссии.

Илья ушел на фронт в сентябре 2022 года, получив повестку. Дома остались двое маленьких детей. Воевал, получил медаль «За боевые отличия». В июле 2024 года мобилизованного коркинца тяжело ранили под Новоалександровкой в ДНР.

Сейчас бывший мотострелок проходит лечение: одна нога у него ампутирована, другая находится в аппарате Илизарова. Жена вынуждена была взять отпуск, чтобы ухаживать за ним. После лечения боец пройдет военно-врачебную комиссию, которая назначит ему группу инвалидности.

Для реабилитации был необходим тренажер. По просьбе семьи, его подарила Илье депутат Лантратова, которая лично приехала поздравить бойца с Днем защитника Отечества.

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Депутат Госдумы Яна Лантратова вручила необходимый для реабилитации тренажер мотострелку из Коркино, передает корреспондент URA.RU. Сейчас мужчина заканчивает лечение и готовится к прохождению комиссии. Илья ушел на фронт в сентябре 2022 года, получив повестку. Дома остались двое маленьких детей. Воевал, получил медаль «За боевые отличия». В июле 2024 года мобилизованного коркинца тяжело ранили под Новоалександровкой в ДНР. Сейчас бывший мотострелок проходит лечение: одна нога у него ампутирована, другая находится в аппарате Илизарова. Жена вынуждена была взять отпуск, чтобы ухаживать за ним. После лечения боец пройдет военно-врачебную комиссию, которая назначит ему группу инвалидности. Для реабилитации был необходим тренажер. По просьбе семьи, его подарила Илье депутат Лантратова, которая лично приехала поздравить бойца с Днем защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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