Мотострелок-челябинец получил аппарат для реабилитации от депутата Госдумы. Фото

20 февраля 2025 в 20:00 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова лично привезла тренажер в квартиру челябинского бойца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы Яна Лантратова вручила необходимый для реабилитации тренажер мотострелку из Коркино, передает корреспондент URA.RU. Сейчас мужчина заканчивает лечение и готовится к прохождению комиссии. Илья ушел на фронт в сентябре 2022 года, получив повестку. Дома остались двое маленьких детей. Воевал, получил медаль «За боевые отличия». В июле 2024 года мобилизованного коркинца тяжело ранили под Новоалександровкой в ДНР. Сейчас бывший мотострелок проходит лечение: одна нога у него ампутирована, другая находится в аппарате Илизарова. Жена вынуждена была взять отпуск, чтобы ухаживать за ним. После лечения боец пройдет военно-врачебную комиссию, которая назначит ему группу инвалидности. Для реабилитации был необходим тренажер. По просьбе семьи, его подарила Илье депутат Лантратова, которая лично приехала поздравить бойца с Днем защитника Отечества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Яна Лантратова вручила необходимый для реабилитации тренажер мотострелку из Коркино, передает корреспондент URA.RU. Сейчас мужчина заканчивает лечение и готовится к прохождению комиссии. Илья ушел на фронт в сентябре 2022 года, получив повестку. Дома остались двое маленьких детей. Воевал, получил медаль «За боевые отличия». В июле 2024 года мобилизованного коркинца тяжело ранили под Новоалександровкой в ДНР. Сейчас бывший мотострелок проходит лечение: одна нога у него ампутирована, другая находится в аппарате Илизарова. Жена вынуждена была взять отпуск, чтобы ухаживать за ним. После лечения боец пройдет военно-врачебную комиссию, которая назначит ему группу инвалидности. Для реабилитации был необходим тренажер. По просьбе семьи, его подарила Илье депутат Лантратова, которая лично приехала поздравить бойца с Днем защитника Отечества.