Суд ХМАО отклонил главный аргумент защиты экс-главы управления миграции УМВД

Ханты-Мансийский районный суд не принял в качестве доказательства результаты независимой лингвистической экспертизы аудиозаписи по делу экс-главы управления миграции УМВД Оксаны Семеновой. На записи, как утверждает сторона защиты, зафиксировано давление следователя на ключевого свидетеля, застройщика Шермахмада Норова, давшего показания против Семеновой.
«Была проведена лингвистическая экспертиза. Нанимался частный специалист, по закону ему может быть высказано недоверие — государственная экспертиза проводится по решению суда, и эксперт предупреждается об уголовной ответственности, чего адвокат не может сделать. Поэтому [экспертиза] не считается доказательством, так как специалист не предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
Суд посчитал, что все экспертиза не имеет отношения к делу, так как в рамках процесса не рассматривается факт давления со стороны следователя на свидетеля. По версии обвинения, гендиректор компании «Норстрой» Норов якобы дал взятку Семеновой в 230 тысяч рублей за оформление патентов мигрантам без очереди. Впоследствии он отказался от показаний и заявил, что они были даны под давлением.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Ханты-Мансийского районного суда. На момент публикации ответ не поступил.
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