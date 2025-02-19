Здание генконсульства Украины в Польше закидали яйцами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во Вроцлаве здание генконсульства Украины забросали яйцами
Во Вроцлаве здание генконсульства Украины забросали яйцами Фото:

Здание генконсульства Украины в польском Вроцлаве неизвестные забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщил украинский консул Юрий Токарь.

"Фасад Генерального консульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской... На месте происшествия работает полиция", — пишет польский телеканал TVN24.

В результате нападения пострадал фасад здания генконсульства. На место происшествия сразу же прибыла полиция, которая начала расследование инцидента. Власти пытаются установить личности злоумышленников и мотивы их действий.

Также ожидается, что будет проведен ряд мероприятий для усиления безопасности дипломатических представительств в регионе. По предварительным данным, нападение произошло на фоне проведения встречи с участием военнослужащих националистического полка "Азов" ВСУ (организация признана террористической в России), организованной украинским дипломатическим представительством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Здание генконсульства Украины в польском Вроцлаве неизвестные забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщил украинский консул Юрий Токарь. "Фасад Генерального консульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской... На месте происшествия работает полиция", — пишет польский телеканал TVN24. В результате нападения пострадал фасад здания генконсульства. На место происшествия сразу же прибыла полиция, которая начала расследование инцидента. Власти пытаются установить личности злоумышленников и мотивы их действий. Также ожидается, что будет проведен ряд мероприятий для усиления безопасности дипломатических представительств в регионе. По предварительным данным, нападение произошло на фоне проведения встречи с участием военнослужащих националистического полка "Азов" ВСУ (организация признана террористической в России), организованной украинским дипломатическим представительством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...