Здание генконсульства Украины в Польше закидали яйцами

Здание генконсульства Украины в польском Вроцлаве неизвестные забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщил украинский консул Юрий Токарь.
"Фасад Генерального консульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской... На месте происшествия работает полиция", — пишет польский телеканал TVN24.
В результате нападения пострадал фасад здания генконсульства. На место происшествия сразу же прибыла полиция, которая начала расследование инцидента. Власти пытаются установить личности злоумышленников и мотивы их действий.
Также ожидается, что будет проведен ряд мероприятий для усиления безопасности дипломатических представительств в регионе. По предварительным данным, нападение произошло на фоне проведения встречи с участием военнослужащих националистического полка "Азов" ВСУ (организация признана террористической в России), организованной украинским дипломатическим представительством.
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