Сделал карьеру в России, а после ушел в ВСУ: кто такой КВНщик Игорь Ласточкин

Известный украинский и российский актер КВН, участник шоу «Однажды в России» и «Лига смеха», Игорь Ласточкин объявил о вступлении в Вооруженные силы Украины (ВСУ). В своем аккаунте в социальных сетях он опубликовал фотографию с военным билетом и автоматом «Калашникова», сопроводив ее комментарием о готовности «защищать свою страну». Что известно о его жизни, карьере и отношении к России — в материале URA.RU.
Биография Игоря Ласточкина
Игорь Ласточкин родился в ноябре 1986 года в городе Шымкент, который на тот момент находился в составе Казахской ССР. Через семь лет после его рождения, семья переехала в Ташкент, столицу Узбекистана. Там он окончил школу №110.
После успешного окончания школы, Игорь поступил в Национальную металлургическую академию Украины, которая располагается в городе Днепр (ранее Днепропетровск). Его выбор пал на металлургический факультет, где он изучал металлургическое топливо и восстановители. В 2009 году Ласточкин успешно завершил обучение, получив диплом.
Начало карьеры Игоря Ласточкина в КВН
Игорь Ласточкин начал свой путь в мир юмора с участием в студенческом КВН. Его первое выступление, где он сыграл роль испуганного первокурсника, сразу привлекло внимание зрителей. Несмотря на отсутствие реплик, его актерское мастерство позволило точно передать эмоции персонажа. Этот момент стал отправной точкой в его карьере юмориста.
Игорь продолжил участие в КВН, играя за команды из Днепропетровска, такие как «+5» и «Стальной проект». В 2008 году он перешел в сборную города, где вскоре его коллеги предложили ему стать капитаном. Ласточкин принял это предложение, что стало новым этапом в его карьере.
Одним из самых запомнившихся номеров Игоря стал скетч про дерзкого котенка на рынке. Также популярностью пользовалась серия миниатюр «Игорь и Лена», где Игорь и его коллега Владимир Борисов играли роли супругов.
Телевидение
Игорь Ласточкин был известен по участию в Comedy Club. В 2014 году его талант был признан на всероссийском уровне, когда он стал частью скетч-шоу «Однажды в России». Это шоу собрало вокруг себя множество талантливых артистов, таких как Ольга Картункова и Азамат Мусагалиев, и завоевало любовь аудитории высокими рейтингами.
В 2014 году Игорь Ласточкин активно высказывался о важности единства между россиянами и украинцами, что вызвало разные реакции среди публики. Несмотря на политические изменения и ухудшение отношений между странами, он продолжал поддерживать идею общности, что нашло отклик у части аудитории.
Переход Игоря на украинское телевидение и участие в шоу «Лига смеха» также оказались успешными. Его команда «Призрачный гонщик» стала призером проекта. В 2016 году артист получил возможность вести шоу «Рассмеши комика» на канале «1+1», что стало важной вехой в его карьере.
Ласточкин принял решение покинуть популярное шоу «Однажды в России» в 2018 году. Это решение было вызвано критикой и травлей, которой артист подвергся как на Украине, так и в России. На Украине его критиковали за участие в российском проекте, в то время как российские зрители обвиняли его в двуличности.
Не ограничивая свою деятельность только телевизионными шоу, Игорь Ласточкин также активно участвует в проекте «Лига смеха». В феврале 2019 года он вместе с коллегами принял участие в 5-м чемпионате Украины по юмору, который проходил в Одессе. Ласточкин на этот раз выступил не в роли тренера, а как участник команды «Днепр». Мероприятие собрало 200 команд из разных стран, включая Израиль и страны ближнего зарубежья.
Отношение к России и уход в ряды ВСУ
Игорь Ласточкин долгое время был популярен на российском телевидении, особенно после участия в шоу «Однажды в России». Не имея собственного жилья, артист занял значительную сумму у продюсера, чтобы приобрести квартиру в Киеве. Эти финансовые обязательства стали одной из причин, по которым он продолжал работать в России.
С течением времени Ласточкин осознал, что его участие в российских проектах стало для него моральным бременем. Он рассказывал о «денежном рабстве», которое заставляло его отодвигать патриотические чувства на второй план. После погашения всех долгов комик принял решение завершить свою карьеру в России.
Возвращение на Украину стало новым этапом в его жизни. Он активно выражает свою поддержку стране и ее лидеру Владимиру Зеленскому, также занимаясь сбором средств для Вооруженных Сил Украины.
На фоне продолжающегося конфликта в регионе, Игорь Ласточкин принял решение вступить в ряды ВСУ. 20 февраля он опубликовал в социальных сетях фотографию с военным билетом и автоматом.
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