Минздрав попросили доработать критерии оценки качества оказания медпомощи

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Доработка проекта позволит избежать негативных последствий для врачей, считают общественники
Доработка проекта позволит избежать негативных последствий для врачей, считают общественники Фото:

Представители пациентских сообществ обратились к Минздраву РФ с просьбой о доработке критериев оценки качества медпомощи в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом стало известно со слов представителей общественных организаций.

«Пациентские сообщества попросили Минздрав доработать критерии оценки качества оказания медицинской помощи в рамках ОМС», — передает заявление общественников РБК. Там добавили, что действующий проект Минздрава для оценки качества медпомощи может уменьшить защиту пациентов. С января диагностика и лечение должны соответствовать клиническим рекомендациям, но при проверке учреждений будут использоваться только новые критерии, что вызывает опасения у профильных объединений.

Они отмечают отсутствие сроков для проведения манипуляций и различия в детализации критериев для разных заболеваний. Например, для онкологии нет четких указаний по лечению, в то время как для других заболеваний критерии более подробные. Общественные организации призывают доработать проект, чтобы избежать возможных негативных последствий, таких как необходимость в дополнительном лечении и рост уголовных дел против врачей.

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Представители пациентских сообществ обратились к Минздраву РФ с просьбой о доработке критериев оценки качества медпомощи в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом стало известно со слов представителей общественных организаций. «Пациентские сообщества попросили Минздрав доработать критерии оценки качества оказания медицинской помощи в рамках ОМС», — передает заявление общественников РБК. Там добавили, что действующий проект Минздрава для оценки качества медпомощи может уменьшить защиту пациентов. С января диагностика и лечение должны соответствовать клиническим рекомендациям, но при проверке учреждений будут использоваться только новые критерии, что вызывает опасения у профильных объединений. Они отмечают отсутствие сроков для проведения манипуляций и различия в детализации критериев для разных заболеваний. Например, для онкологии нет четких указаний по лечению, в то время как для других заболеваний критерии более подробные. Общественные организации призывают доработать проект, чтобы избежать возможных негативных последствий, таких как необходимость в дополнительном лечении и рост уголовных дел против врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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