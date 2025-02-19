Опыт петербургского фонда стал основой для морских реабилитационных центров

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В документе уделено особое внимание мерам биологической и санитарной безопасности
В документе уделено особое внимание мерам биологической и санитарной безопасности Фото:

Концепция реабилитационных центров для морских млекопитающих, инициированная Фондом друзей балтийской нерпы и поддержанная «Водоканалом Санкт-Петербурга», стала основой создания таких реабилитационных центров по всей России. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала Санкт-Петербурга».

«Фонд друзей балтийской нерпы создал первую в России эффективную систему изучения и сохранения редких видов морских млекопитающих. Этот проект не только доказал свою успешность в родном регионе, но и открыл путь для масштабирования в других уголках страны. Уникальный опыт Фонда станет ключевым ориентиром в развитии центра, задавая новые стандарты заботы о хрупкой красоте морской фауны России», — сообщили URA.ru в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Основная цель новых реабилитационных центров — оказание квалифицированной помощи раненым и больным морским млекопитающим, а также их последующее возвращение в естественную среду обитания. Концепция предусматривает создание нескольких типов центров, каждый из которых будет специализироваться на определенных аспектах реабилитации: от первоначальной помощи до долгосрочного ухода и изучения. В документе уделено особое внимание мерам биологической и санитарной безопасности. Это крайне важно для предотвращения распространения возможных заболеваний как среди животных, так и в окружающей среде. Разработанные стандарты и процедуры будут способствовать созданию безопасной и контролируемой среды для всех этапов реабилитации. В связи с изменением климатических условий и уменьшением ледового покрова, специалисты фонда разрабатывают искусственные укрытия для морских животных.

При разработке концепции был учтен международный опыт стран, успешно реализующих программы по спасению и реабилитации морских млекопитающих. Далее, после утверждения концепции Росприроднадзором, начнется этап планирования и строительства центров, что станет новой вехой в охране природы России.

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Концепция реабилитационных центров для морских млекопитающих, инициированная Фондом друзей балтийской нерпы и поддержанная «Водоканалом Санкт-Петербурга», стала основой создания таких реабилитационных центров по всей России. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала Санкт-Петербурга». «Фонд друзей балтийской нерпы создал первую в России эффективную систему изучения и сохранения редких видов морских млекопитающих. Этот проект не только доказал свою успешность в родном регионе, но и открыл путь для масштабирования в других уголках страны. Уникальный опыт Фонда станет ключевым ориентиром в развитии центра, задавая новые стандарты заботы о хрупкой красоте морской фауны России», — сообщили URA.ru в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Основная цель новых реабилитационных центров — оказание квалифицированной помощи раненым и больным морским млекопитающим, а также их последующее возвращение в естественную среду обитания. Концепция предусматривает создание нескольких типов центров, каждый из которых будет специализироваться на определенных аспектах реабилитации: от первоначальной помощи до долгосрочного ухода и изучения. В документе уделено особое внимание мерам биологической и санитарной безопасности. Это крайне важно для предотвращения распространения возможных заболеваний как среди животных, так и в окружающей среде. Разработанные стандарты и процедуры будут способствовать созданию безопасной и контролируемой среды для всех этапов реабилитации. В связи с изменением климатических условий и уменьшением ледового покрова, специалисты фонда разрабатывают искусственные укрытия для морских животных. При разработке концепции был учтен международный опыт стран, успешно реализующих программы по спасению и реабилитации морских млекопитающих. Далее, после утверждения концепции Росприроднадзором, начнется этап планирования и строительства центров, что станет новой вехой в охране природы России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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