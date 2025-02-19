Военную полицию стянули к высотке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге к девятиэтажке на Электриков, 23 нагрянули сотрудники военной полиции. По предварительным данным, там они искали дезертира. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.
«На днях пришли мужчины в форме, представились военной полицией. Сказали, что у нас в доме находится дезертир, который скрывается от них», — заявила собеседница агентства.
По словам другой, военные прошли к секции на третьем этаже. «Они стали буквально вытряхивать какого-то мужчину из квартиры», — добавила она.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!