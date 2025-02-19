19 февраля 2025

Военную полицию стянули к высотке в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная полиция
Все произошло на Эльмаше Фото:

В Екатеринбурге к девятиэтажке на Электриков, 23 нагрянули сотрудники военной полиции. По предварительным данным, там они искали дезертира. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.

«На днях пришли мужчины в форме, представились военной полицией. Сказали, что у нас в доме находится дезертир, который скрывается от них», — заявила собеседница агентства.

По словам другой, военные прошли к секции на третьем этаже. «Они стали буквально вытряхивать какого-то мужчину из квартиры», — добавила она.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге к девятиэтажке на Электриков, 23 нагрянули сотрудники военной полиции. По предварительным данным, там они искали дезертира. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома. «На днях пришли мужчины в форме, представились военной полицией. Сказали, что у нас в доме находится дезертир, который скрывается от них», — заявила собеседница агентства. По словам другой, военные прошли к секции на третьем этаже. «Они стали буквально вытряхивать какого-то мужчину из квартиры», — добавила она. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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