Военную полицию стянули к высотке в Екатеринбурге

20 февраля 2025 в 11:31 Размер текста - 17 +

Все произошло на Эльмаше Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге к девятиэтажке на Электриков, 23 нагрянули сотрудники военной полиции. По предварительным данным, там они искали дезертира. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома. «На днях пришли мужчины в форме, представились военной полицией. Сказали, что у нас в доме находится дезертир, который скрывается от них», — заявила собеседница агентства. По словам другой, военные прошли к секции на третьем этаже. «Они стали буквально вытряхивать какого-то мужчину из квартиры», — добавила она. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге к девятиэтажке на Электриков, 23 нагрянули сотрудники военной полиции. По предварительным данным, там они искали дезертира. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома. «На днях пришли мужчины в форме, представились военной полицией. Сказали, что у нас в доме находится дезертир, который скрывается от них», — заявила собеседница агентства. По словам другой, военные прошли к секции на третьем этаже. «Они стали буквально вытряхивать какого-то мужчину из квартиры», — добавила она. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит.