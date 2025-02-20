Мошенники звонят россиянам от имени «Почты России»

Мошенники представляются сотрудниками «Почты России» и запрашивают личные данные
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Мошенники проводят схемы под видом сотрудников «Почты России» Фото:

Злоумышленники начали звонить российским гражданам — они представляются сотрудниками «Почты России», сообщают о якобы пришедшем письме, а затем требует электронную почту и предлагает вступить в «чат-бот». При этом в компании заявили, что не звонят клиентам.

Чаще всего мошенник звонит по WhatsApp, отметили в ТАСС. Представившись сотрудником «Почты», он сообщает жертве о якобы пришедшем заказном письме, предлагая получить его в электронном виде. После этого злоумышленник требует электронную почту и другие данные. Также он предлагает вступить в чат-бот «Почты России» и пользоваться им.

При этом в официальные сотрудники компании никогда не звонят клиентам, передает агентство слова представителей компании. Они также не запрашивают коды из SMS, как это делают мошенники.

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Злоумышленники начали звонить российским гражданам — они представляются сотрудниками «Почты России», сообщают о якобы пришедшем письме, а затем требует электронную почту и предлагает вступить в «чат-бот». При этом в компании заявили, что не звонят клиентам. Чаще всего мошенник звонит по WhatsApp, отметили в ТАСС. Представившись сотрудником «Почты», он сообщает жертве о якобы пришедшем заказном письме, предлагая получить его в электронном виде. После этого злоумышленник требует электронную почту и другие данные. Также он предлагает вступить в чат-бот «Почты России» и пользоваться им. При этом в официальные сотрудники компании никогда не звонят клиентам, передает агентство слова представителей компании. Они также не запрашивают коды из SMS, как это делают мошенники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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