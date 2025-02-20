Мошенники звонят россиянам от имени «Почты России»

Мошенники представляются сотрудниками «Почты России» и запрашивают личные данные

20 февраля 2025 в 15:46 Размер текста - 17 +

Мошенники проводят схемы под видом сотрудников «Почты России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Злоумышленники начали звонить российским гражданам — они представляются сотрудниками «Почты России», сообщают о якобы пришедшем письме, а затем требует электронную почту и предлагает вступить в «чат-бот». При этом в компании заявили, что не звонят клиентам. Чаще всего мошенник звонит по WhatsApp, отметили в ТАСС. Представившись сотрудником «Почты», он сообщает жертве о якобы пришедшем заказном письме, предлагая получить его в электронном виде. После этого злоумышленник требует электронную почту и другие данные. Также он предлагает вступить в чат-бот «Почты России» и пользоваться им. При этом в официальные сотрудники компании никогда не звонят клиентам, передает агентство слова представителей компании. Они также не запрашивают коды из SMS, как это делают мошенники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Злоумышленники начали звонить российским гражданам — они представляются сотрудниками «Почты России», сообщают о якобы пришедшем письме, а затем требует электронную почту и предлагает вступить в «чат-бот». При этом в компании заявили, что не звонят клиентам. Чаще всего мошенник звонит по WhatsApp, отметили в ТАСС. Представившись сотрудником «Почты», он сообщает жертве о якобы пришедшем заказном письме, предлагая получить его в электронном виде. После этого злоумышленник требует электронную почту и другие данные. Также он предлагает вступить в чат-бот «Почты России» и пользоваться им. При этом в официальные сотрудники компании никогда не звонят клиентам, передает агентство слова представителей компании. Они также не запрашивают коды из SMS, как это делают мошенники.