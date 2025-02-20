20 февраля 2025

Сколько стоит приготовить блины в Екатеринбурге. Инфографика

В Екатеринбурге «блинный набор» обойдется дороже 300 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь музеев в доме прощания «Вознесение». Екатеринбург , продукты, блины, закуска, еда
Ингредиенты для блинов выгоднее брать в магазине «Лента» Фото:

В Екатеринбурге набор ингредиентов для блинов стоит от 301,94 рубля. В эту сумму можно уложить молоко, десяток яиц, сахар, муку, соль и растительное масло. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент популярных сетевых супермаркетов и выяснил, где дешевле. Подробнее — в инфографике агентства.

При подсчете учитывались скидки, акции и цены со скидочными картами магазинов. Самый бюджетный набор продуктов удалось найти в магазине «Лента». Там стоимость составила 301,94 рубля. Чуть дешевле ингредиенты обойдутся в магазине «Ашан» — 330,75 рубля.

Самый дорогой набор, как оказалось, продается в «Кировском». Несмотря на все скидочные и акционные предложения, за ингредиенты там придется заплатить 437,94 рубля. В других магазинах стоимость набора варьируется от 356,10 рубля до 428,18 рубля.

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В Екатеринбурге набор ингредиентов для блинов стоит от 301,94 рубля. В эту сумму можно уложить молоко, десяток яиц, сахар, муку, соль и растительное масло. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент популярных сетевых супермаркетов и выяснил, где дешевле. Подробнее — в инфографике агентства. При подсчете учитывались скидки, акции и цены со скидочными картами магазинов. Самый бюджетный набор продуктов удалось найти в магазине «Лента». Там стоимость составила 301,94 рубля. Чуть дешевле ингредиенты обойдутся в магазине «Ашан» — 330,75 рубля. Самый дорогой набор, как оказалось, продается в «Кировском». Несмотря на все скидочные и акционные предложения, за ингредиенты там придется заплатить 437,94 рубля. В других магазинах стоимость набора варьируется от 356,10 рубля до 428,18 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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