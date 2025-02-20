Общество Сколько стоит приготовить блины в Екатеринбурге. Инфографика В Екатеринбурге «блинный набор» обойдется дороже 300 рублей 21 февраля 2025 в 08:59 Размер текста - 17 + Ингредиенты для блинов выгоднее брать в магазине «Лента» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге набор ингредиентов для блинов стоит от 301,94 рубля. В эту сумму можно уложить молоко, десяток яиц, сахар, муку, соль и растительное масло. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент популярных сетевых супермаркетов и выяснил, где дешевле. Подробнее — в инфографике агентства. При подсчете учитывались скидки, акции и цены со скидочными картами магазинов. Самый бюджетный набор продуктов удалось найти в магазине «Лента». Там стоимость составила 301,94 рубля. Чуть дешевле ингредиенты обойдутся в магазине «Ашан» — 330,75 рубля. Самый дорогой набор, как оказалось, продается в «Кировском». Несмотря на все скидочные и акционные предложения, за ингредиенты там придется заплатить 437,94 рубля. В других магазинах стоимость набора варьируется от 356,10 рубля до 428,18 рубля. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге набор ингредиентов для блинов стоит от 301,94 рубля. В эту сумму можно уложить молоко, десяток яиц, сахар, муку, соль и растительное масло. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент популярных сетевых супермаркетов и выяснил, где дешевле. Подробнее — в инфографике агентства. При подсчете учитывались скидки, акции и цены со скидочными картами магазинов. Самый бюджетный набор продуктов удалось найти в магазине «Лента». Там стоимость составила 301,94 рубля. Чуть дешевле ингредиенты обойдутся в магазине «Ашан» — 330,75 рубля. Самый дорогой набор, как оказалось, продается в «Кировском». Несмотря на все скидочные и акционные предложения, за ингредиенты там придется заплатить 437,94 рубля. В других магазинах стоимость набора варьируется от 356,10 рубля до 428,18 рубля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям