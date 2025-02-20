В Екатеринбурге набор ингредиентов для блинов стоит от 301,94 рубля. В эту сумму можно уложить молоко, десяток яиц, сахар, муку, соль и растительное масло. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент популярных сетевых супермаркетов и выяснил, где дешевле. Подробнее — в инфографике агентства.
При подсчете учитывались скидки, акции и цены со скидочными картами магазинов. Самый бюджетный набор продуктов удалось найти в магазине «Лента». Там стоимость составила 301,94 рубля. Чуть дешевле ингредиенты обойдутся в магазине «Ашан» — 330,75 рубля.
Самый дорогой набор, как оказалось, продается в «Кировском». Несмотря на все скидочные и акционные предложения, за ингредиенты там придется заплатить 437,94 рубля. В других магазинах стоимость набора варьируется от 356,10 рубля до 428,18 рубля.
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