Патриарх Кирилл призвал бороться с неоязычеством в зоне СВО

Распространение неоязыческих настроений среди военнослужащих, находящихся в зоне СВО, вызывает в России обеспокоенность. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подчеркнув, что священникам, посещающим территорию боевых действий, необходима специальная подготовка для борьбы с этим явлением.
«Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений. Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. Церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу. Было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, которые направляются в зону СВО», — цитирует текст доклада патриарха Кирилла на собрании духовенства Московской митрополии ТАСС.
Как сообщало URA.RU, президент РФ Владимир Путин видит в православной церкви и лично патриархе Кирилле союзника в защите традиционных ценностей в России. Ранее в Госдуме заявили, что внесут законопроект о запрете сатанизма.
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